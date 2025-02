Coup de tonnerre : Le PSG signe un nouveau gardien de but !

La fin de l’aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG serait-elle proche ? À la surprise générale, le Paris SG aurait bouclé la signature d’un nouveau gardien de but dans ces dernières heures du mercato hivernal.

Mercato PSG : un nouveau gardien pour préparer l’après-Donnarumma ?

Alors que le mercato hivernal ferme referme ses portes ce lundi, à minuit, le média spécialisé PSG Inside Actus a révélé un peu plus tôt dans la journée que « Paris va tenter en fin de matinée de recruter un défenseur, le PSG a un rendez-vous téléphonique avec un autre club, après s’être vu en milieu de semaine dernière. En cas d’échec, il n’y aura sûrement pas d’autres recrues. »

Avec le départ de Milan Skriniar à Fenerbahçe, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, souhaite logiquement voir débarquer un renfort au poste d’axial droit. Mais en lieu et place d’un défenseur, c’est plutôt un nouveau gardien de but qui serait proche du club de la capitale.

Dans sa quête incessante de jeunes talents prometteurs, le PSG serait en effet sur le point de conclure le recrutement de Renato Marin, portier franco-brésilien de 18 ans de l’AS Rome, à en croire le journal Le Parisien. Renato Marin devrait signer cinq ans au PSG, soit jusqu’en juin 2030.

Une véritable surprise, puisque Gianluigi Donnarumma, dont le contrat expire en juin 2026, a dernièrement réitéré son souhait de prolonger avec les Rouge et Bleu. Sans compter que le Paris SG compte encore dans ses rangs Matvey Safonov et Arnau Tenas, et que Lucas Chevalier (LOSC) serait la grande priorité de l’été 2025.

L’arrivée de Renato Marin finalisée en juin prochain ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Renato Marin n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec son club formateur, l’AS Rome. Après Le Parisien, le journaliste Gianluigi Longari confirme l’intérêt du Paris SG pour le portier de 18 ans et précise que son transfert sera finalisé à l’issue de la saison. L’international espoir italien va donc arriver en tant qu’agent libre.

🚨🚨 Renato Marin 🇮🇹, gardien de l’AS Roma, va S’ENGAGER pour CINQ saisons avec le PSG cet été ! ✅



Avec le retour de Lucas Lavallée 🇫🇷, Paris comptera cinq gardiens sous contrat professionnel. (@LeMechenoua) pic.twitter.com/X3u6ddIEYm — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) February 3, 2025

« Renato Marin de la Roma au PSG gratuitement. Le transfert sera finalisé en juin », explique le spécialiste mercato de Corriere dello Sport. Bien qu’il soit encore jeune, Marin est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Son arrivée pourrait contraindre Luis Campos et Luis Enrique a prend une décision forte pour l’un de ses gardiens actuels. Affaire à suivre…