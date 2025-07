PSG : Luis Enrique tient les remplaçants de Mendes et Hakimi

Alors que la reprise du championnat se rapproche, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a pris une décision surréaliste concernant les postes de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique va continuer à bricoler

Avec respectivement 53 et 56 matches toutes compétitions confondues, Nuno Mendes et Achraf Hakimi font partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique au Paris Saint-Germain la saison dernière. Et alors que plusieurs sources annonçaient le recrutement de deux latéraux cet été pour épauler les internationaux portugais et marocains, le journal L’Équipe rapporte ce jeudi que le technicien espagnol des Rouge et Bleu aurait finalement estimé qu’il n’a pas besoin de recruter forcément aux postes de latéral gauche et droit.

D’après le média français, les hautes sphères du PSG estiment qu’ils peuvent faire confiance à Joao Neves et Warren Zaïre-Emery pour suppléer Achraf Hakimi à droite sur le long terme, et que Lucas Hernandez fait parfaitement l’affaire en tant que doublure de Nuno Mendes à gauche. À gauche, Lucas Hernandez peine à retrouver un bon niveau depuis son opération au genou, tandis que les milieux de terrain Joao Neves et Warren Zaïre-Emery dépannent à droite.

En interne, Luis Enrique pense que Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery ou même Joao Neves peuvent continuer à aider l’équipe à ces postes en cas de besoin. Un choix qui pourrait surprendre, surtout dans une saison, où le PSG pourrait se retrouver sans Achraf Hakimi durant plusieurs semaines en raison de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’organise dans son pays en janvier 2026.

Mais Luis Enrique semble vouloir privilégier la stabilité et la fidélité en s’appuyant sur ses forces existantes pour faire face aux défis de l’exercice à venir. Par contre, le PSG prépare un été mouvementé dans le sens des départs.

D’après L’Équipe, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Milan Skriniar et Carlos Soler ne font plus partie des plans de Luis Enrique et sont donc priés de se trouver un nouveau point de chute. D’autres joueurs comme Gonçalo Ramos et Kang-In Lee pourraient également changer d’air en cas d’offres satisfaisantes.