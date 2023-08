Après avoir annoncé l’arrivée d’Ousmane Dembélé, le PSG s’active pour Randal Kolo Muani et a trouvé la solution pour faire craquer l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani est la priorité du Paris SG

Malgré les signatures de Marco Asensio, Kang-In Lee, Cher Ndour et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Kylian Mbappé et Neymar d'ici la fin du mercato estival, veut encore renforcer son secteur offensif. D’après les informations du journaliste Benjamin Quarez, Luis Campos serait ainsi en contact avec l’Olympique Lyonnais et Montpellier HSC pour Bradley Barcola et Elye Wahi.

Toutefois, le spécialiste du quotidien Le Parisien précise que les deux internationaux espoirs français ne sont que des plans B puisque la priorité de Nasser Al-Khelaïfi serait de faire venir Randal Kolo Muani au Paris SG après Ousmane Dembélé. Une information confirmée ce samedi par le média allemand Sport1, qui assure qu’après la finalisation du transfert d’Ousmane Dembélé, Kolo Muani est devenu la nouvelle priorité absolue du président parisien. D’ailleurs, si l’Eintracht Francfort se montre très gourmand pour son buteur de 24 ans, le PSG aurait un plan en tête pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Hugo Ekitike inclut dans la transaction pour Randal Kolo Muani ?

En effet, d’après le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à envoyer sa première proposition officielle à l’Eintracht Francfort pour recruter Randal Kolo Muani, qui aurait déjà donné son accord pour un retour en Ligue 1, un an seulement après son départ du FC Nantes. Toujours selon la même source, la formation allemande réclamerait au moins 100 millions d'euros plus des bonus pour laisser partir son numéro 9.

Florian Plettenberg ajoute même que le club de Francfort commence déjà à se faire une raison puisque le natif de Bondy serait déterminé à rejoindre le PSG cet été. Si bien que les dirigeants de l’Eintracht chercheraient déjà un nouvel attaquant capable de remplacer Kolo Muani. Le nom du Parisien Hugo Ekitike figurerait ainsi sur leurs tablettes. Le club allemand pourrait donc accepter de revoir ses exigences à la baisse si l’international espoir français de 21 ans est inclus dans l’opération avec un joli chèque en plus.