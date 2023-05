Après la défaite de l’OM à Lille, Igor Tudor se retrouve au cœur des critiques. Blâmé pour ses choix sportifs, le Croate est suscpetible de démissionner.

Mercato OM : Igor Tudor a des envies de départ

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille était glacial samedi soir au sortir de la défaite de son équipe face à Lille. Igor Tudor n’avait pas vraiment les mots appropriés pour justifier cette déconvenue qui acte définitivement la perte de la 2e place du championnat au profit du RC Lens. Sauf un énorme retournement de situation, l’OM terminera à la 3e place de Ligue et passera par les tours prémilitaires avant d’accéder aux phases de poules de la Ligue des champions.

Cet échec ne plait guère à Pablo Longoria et pourrait couter très cher à Igor Tudor. Ce dernier se retrouve en effet dans une situation peu confortable à Marseille. Sa position est fragilisée par ce manque de résultat et certains de ses choix commencent à agacer les fans. Son entêtement avec des cadres de l’OM, comme Dimitri Payet ou encore Mattéo Guendouzi, dont le rendement a considérablement baissé, sont pointés du doigt.

Même si Igor Tudor assume ses choix, cette fin de saison décevante épuise forcément son crédit auprès des exigeants supporters phocéens, au point de précipiter son départ ? Cette hypothèse prend de l’ampleur, car le technicien croate a de grandes chances de s’en aller au terme de la saison. À l’image de son prédécesseur Jorge Sampaoli, il pourrait lui aussi quitter le club phocéen de son propre gré. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer ce choix.

Mis à part les tensions dans le vestiaire et le manque de résultat, le journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin, fait part de la volonté d’Igor Tudor de revenir en Italie. « L’envie de Tudor de revenir en Italie, elle existe », a-t-il assuré dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

La direction de l’OM compte le conserver pour la saison à venir

La perspective de voir Igor Tudor démissionner de ses fonctions est visiblement loin d’être farfelue. D’autant plus que l’entraîneur de l’OM conserve une belle cote en Serie A. La Juventus Turin et d’autres clubs italiens songent toujours à s’attacher ses services cet été. Il se peut donc que le Croate trouve de nouvelles opportunités cet été et des projets qui correspondent davantage à ses objectifs personnels et professionnels.

Cependant, la direction de l’OM n’a pas l’intention de perdre son entraîneur. Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta comptent conserver l’homme de 45 ans, en dépit de ses envies d’ailleurs. « Deuxième ou troisième, il est acquis que l’OM veut garder Tudor », ajoute la source.

Quoi qu’il en soit, il est essentiel de souligner que ces informations ne sont pas encore officielles et que rien n'a été confirmé par Igor Tudor ou par le club. La situation peut tout de même évoluer et il est possible que des discussions aient lieu pour résoudre ces soucis en interne. Les prochaines semaines seront donc cruciales pour déterminer si l’ancien coach du Hellas Vérone quittera l'OM ou s'il restera à la tête de l'équipe pour la saison à venir.