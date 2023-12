Pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le coach du PSG, Luis Enrique, va devoir composer sans deux joueurs importants.

PSG : Achraf Hakimi appelé par le Maroc pour la CAN

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations approche à grands pas, les pays concernés ont commencé à dévoiler leurs listes de joueurs convoqués. Ce jeudi, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a dévoilé sa liste pour la fête continentale qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février. Sans surprise, le latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, figure sur la liste des 27 internationaux marocains.

Le défenseur parisien fait partie des cadres des Lions de l’Atlas avec Romain Saïss (Al-Shabab FC), Sofyan Amrabat (Manchester United), Hakim Ziyech (Galatasaray), Youssef En-Nesyri (FC Séville) et le portier Yassine Bounou (Al-Hilal FC). Outre Achraf Hakimi, d’autres joueurs de Ligue 1 sont du contingent marocain pour la CAN 2023 dans le pays de Didier Drogba. Ce sont les Marseillais Azzedine Ounahi et Amine Harit puis les Rémois Yunis Abdelhamid et Amir Richardson. Mais l’ancien arrière droit de l’Inter Milan n’est pas le seul joueur de Luis Enrique concerné par cette compétition.

Kang-In Lee dans le groupe de Klinsmann pour la Coupe d’Asie

Outre Achraf Hakimi, le PSG devra également recevoir la Real Sociedad dans un autre élément très apprécié par Luis Enrique. En effet, sans la moindre surprise, le sélectionneur de la Corée du Sud, Jürgen Klinsmann, a retenu Kang-In Lee dans son groupe de 26 joueurs pour disputer la Coupe d'Asie des nations, qui prendra place du 12 janvier au 10 février 2024 au Qatar. Arrivé l’été passé au Paris Saint-Germain contre un chèque de 22 millions d’euros, le milieu offensif de 22 ans est décrit par le technicien allemand comme « une fleur qui commence à s'épanouir. » Signe de l’importance du protégé de Luis Enrique dans l’équipe sud-coréenne, lui qui a été l’un des grands artisans du sacre de son pays aux derniers jeux asiatiques.

Logés dans le groupe E de l’édition 2024 de cette compétition, Kang-In Lee et ses partenaires affronteront la Malaisie, la Jordanie et Bahreïn en phase de poules. Avec le défenseur central Kim Min-jae (Bayern Munich), les attaquants Hwang Hee-chan (Wolverhampton) et Heung-min Son (Tottenham), le coéquipier de Kylian Mbappé sera l'une des stars à suivre de l’équipe sud-coréenne. Avec Achraf Hakim et l’ancien joueur de Majorque, Luis Enrique sera donc privé de deux joueurs majeurs contre la Real Sociedad le 14 février prochain au Parc des Princes.