Mercato : Une offre sur la table du PSG pour un Brésilien

Peu à peu, l’hiver au PSG se refroidit pour Lucas Beraldo. En manque de minutes et d’horizons clairs, le défenseur brésilien voit une porte s’entrouvrir loin du Parc.

Beraldo, l’ombre des grands soirs parisiens

Arrivé avec l’étiquette d’un pari d’avenir, Lucas Beraldo n’a jamais réellement trouvé la lumière au Paris Saint-Germain. Titularisé à huit reprises en Ligue 1 cette saison, le défenseur central de 22 ans reste absent des rendez-vous qui forgent une carrière. Face à Marseille, Monaco ou sur la scène européenne, Luis Enrique lui a préféré l’expérience et la solidité de Marquinhos ou l’ascension de William Pacho.

Cette situation place naturellement le Brésilien sur la liste des partants du mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en 2028, Beraldo ne manque ni de qualité ni de cote, estimée autour de 20 millions d’euros. Mais au PSG version Ligue des champions, le temps presse : sans minutes, le talent s’étiole. Un constat froid, presque clinique, dans un effectif pensé pour gagner tout de suite.

Mercato PSG : Fenerbahçe passe à l’offensive pour Beraldo

Selon la presse turque, Fenerbahçe a décidé de passer à l’action. Le club stambouliote, actuel 12e de Ligue Europa, souhaite recruter Beraldo sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Des discussions doivent s’ouvrir rapidement avec Paris, notamment autour du montant de cette option, point central du dossier.

Sportivement, le choix interroge. Quitter le PSG pour la Süper Lig ressemble à un pas de côté, sinon un recul. Mais Fenerbahçe reste un club ambitieux, engagé dans la course au titre et encore en lice en Europe. Parfois, pour mieux avancer, il faut accepter de changer de décor.

