Mercato OL : Un coup exceptionnel déjà validé

En attirant Endrick cet hiver, l’OL a frappé un grand coup sur le mercato. Une opération audacieuse, déjà saluée au sommet du football européen.

Un pari offensif assumé par l’OL

Dans un mercato hivernal souvent marqué par la prudence, l’OL a choisi l’audace. En obtenant le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison, le club lyonnais s’offre bien plus qu’un simple renfort offensif : un talent brut, une promesse mondiale, et un symbole fort de ses ambitions retrouvées. À moindre coût, Lyon récupère un joueur de très haut potentiel, affamé et désireux de se relancer.

Lire aussi : OL : Endrick, la grande attraction à Lyon

À voir

PSG – Paris FC : Une mauvaise nouvelle annoncée avant le derby

Pour le Brésilien, le contexte est limpide. En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick avait besoin d’un terrain, pas d’un banc. La Ligue 1, souvent moquée mais toujours formatrice, lui offre une vitrine idéale avant la Coupe du monde. Un alignement d’intérêts rare, presque trop parfait pour ne pas être souligné.

Xabi Alonso valide et annonce la suite

Présent en conférence de presse, Xabi Alonso a tenu à soutenir publiquement le choix de son joueur. Des propos forts, rapportés par RMC Sport, qui donnent encore plus de crédit à l’opération lyonnaise : « Endrick, au moment où il en est dans sa carrière, a besoin de jouer. Et je comprends qu’il ait pris cette décision et que le club ait investi pour qu’il se développe et acquière de l’expérience dans un championnat comme la Ligue 1, où il aura plus de temps de jeu. »

Lucide, l’entraîneur madrilène n’a toutefois entretenu aucun suspense sur l’avenir. Le prêt ne comporte pas d’option d’achat et le retour est déjà programmé. « J’espère que cela lui permettra de progresser. Madrid gère très bien ces situations où des joueurs quittent l’équipe pour grandir et revenir plus forts ensuite. » Lyon, lui, compte bien savourer l’instant.

Lire aussi sur l’OL :

Bientôt deux ailiers en renfort à l’Olympique Lyonnais

OL : Absent à Monaco, Endrick au centre de l’avant-match

À voir

Mercato OM : Marseille prépare un départ en attaque

Mercato : Après Endrick, Fonseca exige d’autres renforts