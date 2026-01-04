Le Stade Rennais frustre le LOSC et poursuit son incroyable renaissance

Le Stade Rennais a frappé un grand coup face au LOSC ce samedi soir, en allant s’imposer 2-0 au terme d’un match tendu. Privés de plusieurs cadres et réduits à dix dès la 13e minute, les Dogues n’ont jamais trouvé la solution face à des Bretons inspirés.

LOSC- Stade Rennais : Alexsandro expulsé, le tournant du match

La rencontre a basculé très tôt en faveur du Stade Rennais. Dès la 13e minute, Alexsandro a été expulsé après une faute sur Breel Embolo, privant Lille de son pilier défensif fraîchement revenu de blessure. Le carton rouge a immédiatement déséquilibré les Dogues, qui ont dû jouer près de 75 minutes en infériorité numérique. Bruno Genesio, furieux, a vivement contesté la décision, mais rien n’y fit. L’absence d’Aïssa Mandi et Chancel Mbemba pour cause de CAN a aggravé la situation.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye dévoile ses forces contre le LOSC

À voir

Mercato : L’OM va faire une offre pour un ancien du Barça

Malgré la possession du ballon (65 % dans le premier acte), Lille a peiné à se montrer dangereux. Thomas Meunier et Matias Fernandez-Pardo ont eu quelques occasions, mais Brice Samba a veillé sur sa cage. Les Rennais, eux, ont su profiter de ce désordre pour préparer un second acte décisif, révélant un collectif en pleine confiance.

Le SRFC frappe fort et continue sa montée

Le début de la seconde période a été fulgurant pour Rennes. Przemyslaw Frankowski a ouvert le score de la tête (49e), suivi de Quentin Merlin, parfaitement servi par Breel Embolo (57e). En huit minutes, le Stade Rennais a fait la différence et a plongé Lille dans le doute. Le reste du match a été maîtrisé, malgré quelques frayeurs et des occasions loupées par Embolo ou Lepaul.

Cette victoire, la sixième lors des sept derniers matchs de Ligue 1, confirme la belle dynamique bretonne. Habib Beye peut voir plus loin : un ticket européen n’est plus un rêve lointain. Pour Lille, la quatrième place est préservée, mais les Nordistes devront se reprendre rapidement pour éviter que Lyon, Rennes et d’autres concurrents ne grignotent leur avance.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato SRFC: Habib Beye prévient le PSG pour Jérémy Jacquet

Mercato SRFC : Habib Beye lâche une bombe sur son avenir !

À voir

ASSE : Saint-Étienne au bord de la crise !

Mercato Stade Rennais : Maldar en route pour Rennes ?