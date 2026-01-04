OM : De Zerbi vole au secours d’un soldat en pleine galère

Roberto De Zerbi ne lâche jamais ses joueurs. De retour à l’OM après une CAN cauchemardesque, Pierre-Emerick Aubameyang traverse une zone de turbulences. Face aux critiques venues du Gabon, l’Italien a choisi de monter au front pour défendre son attaquant, avec fermeté et humanité.

Aubameyang, cible facile d’un naufrage collectif

L’élimination précoce du Gabon à la Coupe d’Afrique des nations a laissé des traces. Trois défaites, une sortie par la petite porte, puis une décision radicale du ministère des Sports gabonais : équipe suspendue, staff dissous, cadres écartés. Parmi eux, Pierre-Emerick Aubameyang, symbole devenu fusible.

Rentré à Marseille, le buteur de l’OM a retrouvé La Commanderie, mais aussi un climat pesant. Sur X, l’attaquant a tenu à remettre l’église au milieu du village : « Je pense que les problèmes de l’équipe sont bien plus profonds que la petite personne que je suis ». Une phrase sobre, presque lasse, loin du tapage ambiant.

De Zerbi, chef de file et bouclier humain

Face à cette tempête, Roberto De Zerbi n’a pas esquivé. En conférence de presse, le technicien italien a dégainé une défense sans ambiguïté : « Ça s’est mal passé pour le Gabon, mais c’est bien de l’avoir avec nous. J’ai lu des critiques sur lui. Si le Gabon ne veut pas de lui, moi je suis content de l’avoir avec nous ».

Le Lombard est allé plus loin, en rappelant les faits et en protégeant l’homme : « Il est prêt, à 100%. Les critiques viennent du Gabon, on ne l’a jamais critiqué. En dehors du joueur exceptionnel qu’il est, on ne peut pas critiquer sa personne », clarifie De Zerbi. Avant d’ajouter, preuve d’un management attentif : « Il est parti après Monaco avec un problème à la jambe, le club a envoyé un kiné pour le soigner sur place. Il pourrait jouer dimanche ».

Un OM en quête d’équilibre

La tendance mène vers une titularisation face à Nantes, malgré le retour d’Amine Gouiri. De Zerbi, lucide, a aussi évoqué l’avenir : « Le mercato ? On a peut-être besoin de renfort », tout en rappelant que les décisions financières se prennent à plusieurs, « pour le bien de l’OM ». Dans la tourmente, Aubameyang n’est pas seul. Et à Marseille, un soldat soutenu vaut parfois plus qu’un héros contesté.

