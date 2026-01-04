Mercato OM : Marseille prépare un départ en attaque

L’OM s’active sur le mercato hivernal et pourrait voir un de ses éléments offensifs partir. Neal Maupay, peu utilisé depuis la saison dernière, attire l’attention d’un club italien de Serie A.

Mercato OM : Maupay, la porte de sortie italienne s’ouvre

À 29 ans, Neal Maupay semble tourner la page de son aventure marseillaise. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, l’attaquant n’a disputé que deux rencontres cette saison : une contre Nice (1-5) et une autre en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (0-6). Une saison fantomatique qui rend sa présence à l’OM difficile à justifier, surtout avec un contrat jusqu’en 2028.

Dans ce contexte, l’Italie apparaît comme une issue plausible. Le club de Pise, avant-dernier de Serie A, suit de près le profil de l’ancien buteur anglais. Selon Eleonora Trotta, journaliste du Corriere dello Sport, le club transalpin reste déterminé à finaliser ce transfert cet hiver. Une opportunité pour Maupay de relancer sa carrière loin de la Canebière.

Marseille poursuit sa stratégie d’allégement salarial

Depuis plusieurs semaines, le président Pablo Longoria ne cache pas ses intentions : alléger la masse salariale du club pour mieux gérer le mercato. Neal Maupay n’est pas le seul sur la liste, puisqu’Ulisses Garcia, Ruben Blanco et Pol Lirola pourraient également plier bagage. Ce mouvement s’inscrit dans une logique de réorganisation globale.

Pour l’OM, chaque départ représente une respiration financière et la possibilité de réinvestir sur des profils plus en phase avec les ambitions du club. Maupay pourrait donc être le premier domino à tomber, symbolisant une fenêtre hivernale placée sous le signe de l’optimisation et… de l’humour involontaire, tant l’attaquant aura été invisible cette saison.

