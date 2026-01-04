ASSE cale face au Mans : Horneland tient le coupable parfait

Solide derrière mais terriblement stérile devant, l’ASSE a quitté Le Mans avec un nul frustrant (0-0). Au cœur des débats, Lucas Stassin, encore muet, cristallise les interrogations d’un entraîneur lucide mais exigeant.

ASSE : Une solidité défensive qui ne suffit plus

À défaut de briller, les Verts ont résisté. Face à une équipe mancelle disciplinée et compacte, Saint-Étienne n’a jamais réellement tremblé défensivement. Le clean sheet est là, presque rassurant dans une période trouble, mais il sonne creux tant l’inefficacité offensive a plombé la soirée.

Lire aussi : ASSE : Saint-Étienne au bord de la crise !

À voir

Mercato OM : Marseille prépare un départ en attaque

Eirik Horneland n’a pas cherché à masquer la réalité. « L’efficacité est ce qui n’a pas fonctionné ce soir », a-t-il reconnu après la rencontre. Une phrase simple, tranchante, qui résume un match où l’ASSE a eu le ballon sans jamais lui donner une vraie finalité.

Stassin, l’activité sans la récompense

Aligné en pointe, Lucas Stassin a beaucoup proposé, souvent appelé, rarement décisif. Trois tirs, des appels intéressants, mais une précision défaillante au moment crucial. Le symbole d’une attaque qui s’agite plus qu’elle ne tranche. Le coach stéphanois a tenu à nuancer. « Stassin s’est procuré de belles occasions, il manque parfois un peu de précision en ce moment », a expliqué Horneland, avant d’ajouter :

« Il a eu une première partie de saison difficile, mais il travaille dur pour revenir. » Un soutien public, sans masquer l’évidence. Avec seulement quatre buts cette saison, Stassin n’est pas le seul responsable, mais il incarne les limites actuelles des Verts. D’autant que son avenir, possiblement ailleurs dès cet hiver, interroge. Difficile d’ignorer cette impression diffuse d’un joueur pas totalement connecté à la cause.

Quatrièmes de Ligue 2 après 18 journées (31 points), les Stéphanois restent englués dans une série de trois matches sans victoire. Avant la réception de Clermont, une certitude demeure : sans efficacité, la solidité ne mènera pas l’ASSE bien loin.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Une cible répond sèchement à Saint-Etienne

À voir

Mercato OL : Un coup exceptionnel déjà validé

ASSE : Horneland tient deux précieux joyaux à Saint-Etienne

ASSE : Horneland face à une urgence à Saint-Étienne