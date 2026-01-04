PSG – Paris FC : Une mauvaise nouvelle annoncée avant le derby

Le Paris FC se prépare à défier le PSG ce dimanche au Parc des Princes, mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes. Pierre Lees-Melou, blessé, manquera le premier derby parisien depuis 1990.

Un derby déjà compliqué pour le Paris FC face au PSG

En quête de succès depuis novembre, le Paris FC abordera ce choc avec un effectif fortement amoindri. Entre les joueurs partis à la CAN (Ilan Kebbal, Moises Simon, Samir Chergui, Hamari Traoré et Jean-Philippe Krasso) et l’absence de Pierre Lees-Melou, Stéphane Gilli devra composer avec une équipe remaniée.

Lire aussi : INFO PSG : Nouvelle tuile avant le derby contre le Paris FC

À voir

ASSE : Saint-Étienne au bord de la crise !

Une situation délicate pour une formation qui espérait lancer sa dynamique 2026 sur un match historique. La pression sera donc maximale sur les épaules des titulaires disponibles. Face à un PSG affamé et dominateur sur son terrain, le PFC devra puiser dans ses ressources et sa cohésion pour espérer créer la surprise. L’ancien Niçois, opéré du tibia après sa blessure contractée à Lille, manquera la compétition pour au moins un mois.

Bien qu’il s’entraîne à part et que sa récupération progresse, son absence prive le Paris FC d’un cadre expérimenté au milieu de terrain. Cette situation accentue les difficultés de l’équipe francilienne, déjà privée de plusieurs éléments clés. Pour Stéphane Gilli, il faudra donc réinventer son schéma tactique et trouver des solutions dans l’urgence pour ne pas sombrer face à l’ogre parisien.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato SRFC: Habib Beye prévient le Paris SG pour Jérémy Jacquet

FLASH Mercato : Accord à 65M€ entre le Paris SG et le FC Porto ?

À voir

Le Stade Rennais frustre le LOSC et poursuit son incroyable renaissance

Ousmane Diomandé trop cher, le PSG active un plan B à 6M€ !