Décès de Jean-Louis Gasset : Yann M’Vila fait pleurer l’ASSE

Depuis l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset le vendredi matin, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de cet illustre visage du football français. Yann M’Vila, qu’il a eu sous ses ordres à l’ASSE, n’a pas voulu rester à l’écart de cette triste nouvelle.

Yann M’Vila touché par le décès de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset, l’ancien entraîneur de Montpellier, figure emblématique du football français, est mort ce vendredi à l’âge de 72 ans. C’est dans un long message que le club montpelliérain a annoncé la mauvaise nouvelle.

« Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025 », écrit le club de Ligue 2.

Longtemps adjoint indissociable de Laurent Blanc, à Bordeaux, avec les Bleus (de 2010 à 2012) puis avec le PSG (de 2013 à 2016), Jean-Louis Gasset a aussi entrainé d’autres clubs français parmi lesquels Saint-Étienne, Bordeaux ou encore plus récemment l’Olympique de Marseille. À l’OM, il jouera le « pompier de service » au milieu d’une saison 2023-2024 catastrophique, malgré son âge de 70 ans à l’époque.

Un sujet sensible qu’il balaiera en conférence de presse : « Est-ce qu’on s’est posé la question sur Wenger, Ferguson, ou Goethals ? L’âge, c’est l’âge que vous avez dans la tête, je n’ai pas l’impression d’avoir 70 ans », avait-il assuré, se donnant « quatre mois » pour réussir sa mission. Jean-Louis Gasset mènera l’OM jusqu’en demi-finale de l’Europa league (défaite face à Atalanta Bergame).

Après toutes ces piges en Ligue 1 et surtout avec le MHSC, quitté en 2017 et qu’il finira par retrouver au cours de la saison 2024-2025, juste avant de partir à la retraite, Jean-Louis Gasset aura aussi été sélectionneur de la Côte d’Ivoire de 2022 à 2024. De nombreux clubs et figures passées comme présentes du football français ont aussi rendu hommage à l’ancien entraîneur.

Ancien protégé du tacticien français, Yann M’Vila n’a pas caché son émotion. Pour rappel, c’est Gasset qui l’avait fait venir à l’AS Saint-Etienne pour en faire la pierre angulaire de son projet. Le milieu de terrain avait toujours des mots très élogieux envers Gasset et l’annonce de sa disparition l’a inévitablement beaucoup affecté.

Yann M’Vila rend hommage à son « papa » Gasset

Ce samedi matin, Yann M’Vila a publié une longue lettre adressée à celui qu’il considérait comme son père. Un message empreint d’émotion et de respect pour rendre hommage à un grand personnage du football français.

« Papa, les mots me manquent. Me dire que vous n’êtes plus de ce monde me déchire le cœur. Vous étiez bien plus qu’un coach, bien plus qu’un ami… Vous étiez un père pour moi. C’est pour cela que je vous appelais papa. On s’est encore parlé le 9 décembre, le jour de votre anniversaire, jamais je n’aurais imaginé que ce serait la dernière fois. J’ai eu la chance de jouer en Équipe de France grâce à vous.

J’ai retrouvé l’amour du foot après ma dépression en Russie en venant à Saint-Étienne, grâce à vous encore. Vous m’avez redonné le goût du jeu, le goût du travail, le goût de vivre. Avec vous, j’ai pris un plaisir immense, sur le terrain comme en dehors. Toujours juste dans vos choix, toujours le bon mot pour rire, et le bon mot pour bosser. Quand j’ai perdu mon grand-père, vous avez été le premier à qui je l’ai annoncé.

On jouait le soir même. Pendant le match, alors que je pleurais, vous m’avez dit : « Yann, pense à lui », en regardant vers le ciel. Toujours la phrase parfaite, toujours la parole qui touche juste. Et aujourd’hui, c’est à vous que je penserai en regardant vers le ciel. Mais au-delà du Grand MAÎTRE de football incroyable que vous étiez, j’ai appris au fil du temps à découvrir le GRAND MONSIEUR que vous étiez : votre humanité immense, votre droiture, vos valeurs.

Les fous rires, les engueulades légendaires, l’énergie, la passion… Vous étiez un vrai leader, un homme pour qui on avait envie d’aller à la guerre, prêt à tout donner sur le terrain tant vos discours nous transcendaient. Je pourrais écrire un livre sur vous. Reposez en paix, Papa.

Je pense très fort à Coralie, à Robin et à votre chère maman dans cette terrible épreuve. L’homme à la casquette… vous avez marqué des générations entières, et personne ne vous oubliera. Je vous aime. Merci pour tout, Papa », écrit le milieu défensif du SM Caen.