Mercato : Benatia frappe, un crack défensif va signer à l’OM

Medhi Benatia poursuit sa chasse aux pépites pour le compte de l’OM. Le directeur sportif du club marseillais a décidé d’investir dans l’avenir et ses ambitions l’ont poussé en Croatie, où un talent brut a séduit les recruteurs phocéens.

Mercato : Un jeune croate a tapé dans l’oeil de l’OM

Considéré comme un défenseur moderne, Branimir Mlacic allie rapidité et aisance balle au pied. La pépite défensive de 18 ans est surtout dotée d’un sens de placement rarement constaté chez les jeunes de son âge. Ces qualités qui l’ont fait gravir les échelons, passant de l’équipe U17 de son club à titulaire avec les pros en six mois.

Il a fait ses débuts le 31 juillet dernier lors d’un match de Hajduk Split en Ligue Conférence UEFA face au Zira FK suite à la blessure de Marino Skelin, l’habituel titulaire en défense. Branimir Mlacic a été titularisé pour la première fois en championnat de Croatie le 3 août 2025.

Depuis lors, Hajduk Split ne peut plus se passer de ses services. À ce jour, il compte 18 apparitions et dispose à son actif une passe décisive. Ses excellentes prestations lui ont valu une convocation en équipe nationale U21 avec laquelle il a définitivement séduit ses prétendants, dont l’Olympique de Marseille.

L’OM sur le point de boucler le transfert de Branimir Mlacic

Outre l’OM, l’Inter Milan, le FC Barcelone et le Real Madrid se seraient renseignés sur Branimir Mlacic. Mais c’est surtout le club phocéen qui aurait les faveurs du crack de Hajduk Split, qui considère la Ligue 1 comme le championnat idéal pour poursuivre son développement.

Et selon les sources proches du club phocéen, Medhi Benatia aurait appuyé sur l’accélérateur pour obtenir la signature du natif de Split lors du mercato hivernal qui ouvre ses portes dans quelques jours. Très apprécié par la direction olympienne, Mlacic devrait signer avec l’OM avant d’être prêté dans la foulée à son club formateur, avant de rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi en fin de saison.

