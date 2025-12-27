Mercato ASSE : La curieuse décision de KSV pour Horneland

La décision de l’ASSE est prise pour Eirik Horneland. Kilmer Sports Ventures (KSV) fait le choix de renforcer son équipe, que de limoger son entraîneur maintenant.

Mercato estival de l’ASSE : Un investissement massif de 25 M€

En une année à la tête de l’ASSE, Eirik Horneland a un bilan fortement marqué par la relégation en Ligue 2, à l’issue de la saison dernière. Il n’a pas réussi à sauver le club de la relégation, alors qu’il avait été recruté pour cet objectif, en remplacement d’Olivier Dall’Oglio, le 20 décembre 2024.

Contre toute attente, KSV a maintenu le technicien norvégien au poste d’entraineur principal des Verts. Désormais, il a pour mission de ramener le club en Ligue 1. Le président Ivan Gazidis lui a ensuite donné les moyens, en renforçant l’équipe stéphanoise à hauteur de 25 M€, pendant le mercato d’été dernier.

Les options d’achat d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah ont été levées, tandis que Chico Lamba, João Ferreira, Mahmoud Jaber, Joshua Duffus, Ebenezer Annan, Strahinja Stojkovic et Lassana Traoré sont arrivés en renfort.

Une 3e place à la mi-saison et un objectif incertain !

Toutefois, l’investissement massif du groupe canadien ne porte pas encore ses fruits. L’AS Saint-Etienne (30 points) est devancée au classement, par l’ES Troyes AC (35 points) et le Red Star (32 points). Elle est également sous la menace directe du Mans FC (30 points) et du Stade de Reims (29 points), dans la course pour la montée en Ligue 1.

Plus inquiétant pour les Verts, ils possèdent l’une des mauvaises défenses du championnat, avec 25 buts concédés en 17 journées. Or, leur objectif est de finir premier ou deuxième de la Ligue 2, synonyme de qualification directe en Ligue 1.

Horneland ? KSV décide de ne pas appuyer sur le bouton, pour l’instant

Malgré ce bilan mitigé à la mi-saison, la Direction de l’ASSE garde sa confiance à Eirik Horneland. Selon les informations de L’Équipe, il reste en poste, pour l’instant, pour entamer la décisive deuxième moitié de saison. « Peu enclins à se déjuger, ses dirigeants ne semblent toutefois pas décidés à appuyer sur le bouton », indique la source.

Le plan du président Ivan Gazidis est bien clair. Il préfère renforcer son équipe cet hiver que de se séparer de son entraîneur à la mi-saison. « Eirik Horneland étant appelé à rester, l’AS Saint-Étienne cherchera à ne pas compromettre son ambition de remontée immédiate dans l’élite, en se renforçant encore, notamment dans le secteur défensif », assure le quotidien sportif.

