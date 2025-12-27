PSG : Vitinha répond à Ménès sur un transfert au Real Madrid

Pour Pierre Ménès, Vitinha serait parfait dans le milieu de terrain du Real Madrid qui a besoin de fraîcheur. Sauf que le joueur de 25 ans ne semble pas pressé de quitter les rangs du PSG.

Vitinha, la pièce manquante dans le milieu du Real ?

Sous le charme de Vitinha, le Real Madrid pourrait profiter des économies sur le salaire et la vente de Vinicius Jr, si l’attaquant brésilien refuse de prolonger qui court jusqu’en 2027, pour passer à l’action sur le dossier Vitinha. Les Merengues auraient bien besoin d’un profil comme le métronome du PSG, dans la mesure où Toni Kroos et Luka Modric n’ont pas vraiment été remplacés dans l’entrejeu madrilène.

Et selon le journaliste AS, « le Real Madrid ne recrutera personne en janvier, mais envisage de s’intéresser à Vitinha si Vinícius refuse une prolongation de contrat. Avec les revenus supplémentaires générés par Vinícius, pas moins de 100 millions d’euros, ils pourraient tenter de faire venir le joueur portugais du PSG. » Et une bonne idée selon Pierre Ménès.

« Au PSG, ça a été la grande rotation toute cette première partie de saison, sauf pour Vitinha. Il joue quasiment tout le temps. Sur les derniers matchs, on a quand même senti un peu d’usure. Il a un niveau assez étourdissant, on se souviendra de son triplé contre Tottenham.

C’est le joueur de base de ce Paris SG et le joueur qui manque à beaucoup de grands clubs en Europe, par exemple au Real Madrid », a notamment indiqué l’ancien consultant de Canal+ sur sa chaîne YouTube. Mais l’ancien milieu du FC Porto se sent bien à Paris et n’envisage pas encore de changer d’air.

« J’adore être là, où je suis », Vitinha n’envisage pas un départ du PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Vitinha est bien au PSG et ne pense pas encore à un départ. Alors que son nom est de plus en plus associé au Real Madrid, le troisième au dernier Ballon d’Or a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

Même s’il reconnait que « la Liga est fantastique et correspond mieux » à son « style de jeu » et qu’il aimerait « y jouer un jour », le natif de Vila das Aves a confié au micro d’A Bola : « je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique ! »

