Incroyable ! Un crack de l’OM proche de signer au PSG ?

À la surprise générale, le PSG serait entré dans la course pour la signature d’un jeune crack de l’OM cet hiver. Explications.

Mercato : Le PSG fonce sur une pépite de l’OM

Titulaire surprise contre Newcastle United en Ligue des Champions, Darryl Bakola a montré qu’il n’avait pas froid aux yeux en jouant crânement sa chance pour se mettre en lumière comme jamais. À 18 ans, le milieu offensif fait partie de la nouvelle génération que l’Olympique de Marseille veut mettre en avant. Mais en le mettant en avant de la sorte, le club marseillais s’est forcément exposé à d’autres soucis.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Bakola n’est pas encore certain de prolonger dans son club formateur. Le jeune homme a marqué les esprits avec son gros match contre les Magpies et Pablo Longoria va devoir en gérer les conséquences avec les négociations pour sa prolongation de contrat.

En effet, selon les informations livrées par Caught Offside, le PSG fait partie des clubs qui surveillent de près la situation de Darryl Bakola. Résolument tourné vers le recrutement de jeunes talents français depuis ces trois dernières saisons, le Champion de France en titre serait prêt à envisager la signature du natif de Clichy. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Darryl Bakola affole l’Europe

Pour le club parisien, l’intérêt porté à Darryl Bakola s’inscrit dans une logique cohérente : investir sur des profils jeunes, déjà exposés à la Ligue 1, et capables de s’intégrer rapidement dans un projet exigeant. Mais d’après Foot Mercato, la concurrence est particulièrement dense. En Premier League, Chelsea aurait déjà entamé une réflexion avancée, avec l’idée d’un prêt à Strasbourg en cas de transfert.

Newcastle United et Arsenal suivraient également de près les prestations de l’international français des moins de 20 ans. En Allemagne, Stuttgart et le Borussia Dortmund figureraient aussi parmi les clubs attentifs à la situation de Darryl Bakola.

Cette concurrence accrue renforce la pression autour du joueur et de l’OM, contraint de gérer à la fois l’aspect sportif et contractuel. À ce stade, l’avenir de Darryl Bakola demeure incertain, malgré la volonté affichée du club phocéen de le conserver. Surtout que Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG savent se montrer très convaincants quand ils le souhaitent.

