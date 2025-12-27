Insolite ! L’incroyable initiative de Matvey Safonov au PSG

Victime d’une fracture de la main gauche lors de sa prestation magistrale avec le PSG contre Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale, Matvey Safonov va passer le Nouvel An à Paris. Le gardien de but russe a d’ailleurs profité de cette occasion pour annoncer une initiative inattendue à l’endroit de ses coéquipiers parisiens.

PSG : L’invitation surprise de Matvey Safonov à ses coéquipiers

Même s’il doit encore se remettre de sa fracture de la main, Matvey Safonov a bien prévu de fêter le Nouvel An dans la capitale française. Avec des coéquipiers du Paris Saint-Germain ? En effet, l’ancien portier de Krasnodar a lancé un appel original à ses coéquipiers du PSG en cette période de fêtes de fin d’année.

Pour la Chaîne Youtube de la sélection russe, le gardien de 26 ans a publiquement affiché son souhait d’avoir un peu de compagnie. Et la présence de ses partenaires du Campus PSG lui ferait visiblement un bien fou.

« Tout le monde va très probablement partir et revenir le 1er ou le 2 janvier. Si jamais quelqu’un de l’équipe regarde, et n’a nulle part où fêter le Nouvel An, écrivez-moi ! (rires) Je serai à Paris », a lancé Matvey Safonov dans une vidéo, où il apparait avec son sélectionneur Valeri Karpin.

Après avoir clôturé une année 2025 historique par un succès en 32es de finale de la Coupe de France contre Vendée Fontenay (4-0) le 20 décembre passé, le PSG retrouvera la compétition le 4 janvier avec un derby parisien contre le voisin du Paris FC en championnat.

Un match auquel Matvey Safonov ne participera pas. Héroïque contre Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 tab), le portier russe s’est fracturé la main gauche, certainement pendant la séance de tirs au but, où il a fait quatre arrêts sur cinq. Après avoir assuré l’intérim de Lucas Chevalier pendant quatre matchs, Safonov s’est malheureusement fracturé la main.

