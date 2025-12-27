Coup de tonnerre au PSG : Le Real se rapproche pour Vitinha

Le PSG parviendra-t-il à retenir Vitinha jusqu’en juin 2029 et la fin de son contrat ? En quête d’un nouveau maestro au milieu de terrain, le Real Madrid serait prêt à tout pour s’offrir les services du métronome parisien.

Mercato PSG : Vitinha, la pièce manquante au Real Madrid

Après quelques difficultés à ses débuts, Vitinha est aujourd’hui devenu le moteur de l’équipe du Paris Saint-Germain. Maître à jouer du collectif de Luis Enrique et maillon fort du système de jeu des Rouge et Bleu, l’ancien joueur du FC Porto n’en finit plus d’impressionner. Troisième du dernier Ballon d’Or, l’international portugais est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste.

Tout logiquement, les plus grands clubs européens rêvent de l’arracher au Paris SG. C’est le cas notamment du Real Madrid, qui semble la destination idéale pour Vitinha. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a publiquement conseillé à Florentino Pérez de se pencher sur le cas du joueur de 25 ans.

« Au PSG, ça a été la grande rotation toute cette première partie de saison, sauf pour Vitinha. Il joue quasiment tout le temps. Sur les derniers matchs, on a quand même senti un peu d’usure. Il a un niveau assez étourdissant, on se souviendra de son triplé contre Tottenham. C’est le joueur de base de ce PSG et le joueur qui manque à beaucoup de grands clubs en Europe, par exemple au Real Madrid », a expliqué l’ancien consultant de Canal+.

Et selon la Defensa Central, le Real Madrid verrait d’un bon œil l’arrivée d’un tel joueur. Depuis le départ de son trio légendaire (Casemiro, Kroos et Modric), la Maison Blanche n’a jamais trouvé de stabilité au milieu de terrain, un transfert du joueur du PSG pourrait remédier à ce problème.

C’est en tout cas le rêve de Florentino Perez, d’après les informations du média espagnol. Mais le PSG ne devrait pas lâcher Vitinha aussi facilement. Conscient de la situation du joueur, les Merengues penseraient à un plan inédit.

Vinicius sacrifié pour Vitinha ?

Le Real Madrid serait persuadé de pouvoir réaliser ce coup XXL en profitant d’une clause dans le contrat de Vitinha au PSG. Toujours selon le média, une clause cachée, car interdite en France, permettrait au compatriote de Cristiano Ronaldo de quitter le club parisien si une offre à 90 millions d’euros arrivait sur la table de Nasser Al-Khelaïfi.

« Si cette clause à 90M€ existe, alors il viendra chez nous », aurait déclaré le président madrilène. D’ailleurs, la Cadena Ser assure que la Maison-Blanche pourrait tenter de recruter Vitinha l’été prochain. Cette possibilité serait toutefois conditionnée à un départ de Vinicius Jr, si l’attaquant brésilien refuse la proposition pour prolonger son contrat qui court pour l’heure jusqu’en juin 2027.

Les économies sur le salaire et la vente de Vinicius pourraient donc permettre au Real Madrid de passer à l’action sur le dossier Vitinha. Le club madrilène aurait bien besoin d’un profil comme le Portugais, dans la mesure où Toni Kroos n’a pas vraiment été remplacé depuis son départ en 2024.

« Le Real Madrid ne recrutera personne en janvier, mais envisage de s’intéresser à Vitinha si Vinicius refuse une prolongation de contrat. Avec les revenus supplémentaires générés par Vinicius, pas moins de 100 millions d’euros, ils pourraient tenter de faire venir le joueur portugais du PSG », explique le journal ibérique, qui précise toutefois qu’il est difficile d’imaginer que le Paris Saint-Germain souhaite lâcher son maître à jouer.

