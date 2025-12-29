OGC Nice : Le retour surprise de Claude Puel se confirme

Avec le retour annoncé de Claude Puel, l’OGC Nice a tranché dans le vif pour sortir de la tourmente. En rappelant le technicien français, Jean-Pierre Rivère mise sur un visage familier pour redonner du sens et de la stabilité au Gym.

OGC Nice : Claude Puel, un revenant pour éteindre l’incendie

Claude Puel n’est pas un inconnu sur la Promenade des Anglais. De 2012 à 2016, le technicien avait déjà laissé son empreinte à Nice, entre rigueur tactique et émergence de jeunes talents. À 64 ans, il s’apprête à reprendre du service, accompagné de Julien Sablé, avec une première apparition attendue dès la reprise du 29 décembre. Un retour discret, presque feutré, bouclé dans l’intimité des fêtes de Noël.

Ce choix marque surtout la fin de l’aventure de Franck Haise. Arrivé avec des promesses, l’ancien entraîneur du RC Lens quitte le Gym d’un commun accord, non sans émotion. Un message envoyé au vestiaire, des mots choisis, et une page qui se tourne. À l’OGC Nice, la crise couvait ; Rivère a décidé d’agir sans bruit mais avec fermeté.

Rivère-Puel, le pari de la raison

Depuis son retour à la présidence, Jean-Pierre Rivère avance masqué. Peu de déclarations, beaucoup d’actions. Sa relation avec Claude Puel, longtemps fraîche, s’est visiblement réchauffée. Ce tandem expérimenté doit désormais rassurer un club 13e de Ligue 1, en quête de repères et de résultats. Ce changement ouvre surtout la porte à un mercato hivernal crucial.

Nice veut renforcer son secteur offensif, avec des dossiers comme Arnaud Kalimuendo ou Elye Wahi évoqués en coulisses. Mais l’héritage de Haise pourrait peser sur certaines décisions. Avec Puel, l’hiver s’annonce studieux… et potentiellement mouvementé.

