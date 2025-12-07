ASSE : L’aveu inquiétant de Horneland sur Saint-Étienne

Eirik Horneland n’a pas masqué sa déception après la défaite de Saint-Etienne à Dunkerque. Le technicien norvégien a livré un diagnostic sans détour, en pointant des lacunes structurelles qui commencent à peser lourd sur le parcours stéphanois.

ASSE : Une franchise de Horneland qui inquiète

Eirik Horneland, arrivé avec l’ambition de redresser la maison verte, a affiché un visage sombre en conférence de presse. La défaite à Dunkerque (1-0) a laissé des traces, notamment parce que l’ASSE a, une nouvelle fois, manqué le coche. « On aurait dû revenir avec ce point du nul », a martelé le Norvégien, visiblement agacé par ce rendez-vous manqué.

Le coach a d’ailleurs dressé un tableau pour le moins contrasté de la prestation de ses joueurs : « La première période a été plutôt serrée… On voulait prendre l’initiative, mais on a manqué de verticalité ». Une manière élégante de dire que les Verts ont trop souvent joué comme s’ils avaient les freins à main.

Un rythme introuvable, une attaque bricolée

Horneland a insisté sur ce manque de fluidité récurrent : entrer dans le match, accélérer, imposer un tempo… rien n’a véritablement fonctionné. « On a peiné à entrer dedans. Et au fil de la rencontre, on a fini par trouver un peu plus de rythme », admet-il. Mais ce sursaut intermittent n’a pas suffi à compenser une animation offensive bricolée, conséquence d’absences persistantes.

Le coach l’avoue sans détours : « On a perdu la bonne relation entre les joueurs offensifs… difficile de trouver le bon rythme avec une ligne offensive qui change régulièrement ». Même les adaptations forcées, comme la belle prestation de Nadia Jamali propulsé en attaque, n’ont pas permis d’apporter l’étincelle nécessaire. Les Verts ont couru, centré, tenté… mais rien n’est réellement venu troubler la sérénité dunkerquoise.

Le but encaissé, une faute professionnelle

Si l’inefficacité offensive est problématique, ce qui obsède véritablement le coach, c’est ce moment d’égarement sur l’unique but de la rencontre. Un trou d’air qui lui reste « en travers de la gorge. Il y a eu un vrai moment d’absence. Ce n’est pas acceptable… On a été trop passifs, on n’a pas attaqué le ballon comme il fallait », a regretté Horneland, visiblement marqué par cette séquence. Dans une Ligue 2 où chaque détail coûte cher, cette défaillance collective a fait basculer un match que l’ASSE aurait pu ramener à sa portée.

Si la lucidité d’u technicien d’Eirik Horneland rassure sur son diagnostic, elle inquiète sur les délais. Entre manque de repères, absences importantes et repères offensifs instables, les Verts semblent encore loin de la constance attendue. « Quand les joueurs auront plus de repères, ils seront plus dangereux », promet Horneland. En attendant, Saint-Étienne continue de chercher son rythme, sa verticalité, et surtout… son efficacité.

