Bombe à l’OM : Roberto De Zerbi limogé avant l’hiver ?

Après son match nul face à Toulouse FC le weekend passé, l’OM a été battu par le LOSC ce samedi, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Une défaite qui fragilise Roberto De Zerbi, lequel pourrait jouer son avenir lors des deux prochains rendez-vous du club olympien.

Mercato OM : Roberto De Zerbi sur la sellette après Lille ?

Nommé en juillet 2024 en remplacement Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi ira-t-il au terme de son engagement avec l’OM, le 30 juin 2027 ? Accroché par Toulouse (2-2) il y a une semaine, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le terrain de Lille ce week-end, lors de la 15e journée de Ligue 1.

Pour le journaliste Thomas Bonnavent, ces deux résultats négatifs mettent l’entraîneur italien dans une situation délicate, qui pourrait s’aggraver davantage si la série noire se poursuit lors des deux prochains matchs face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions puis l’AS Monaco en Ligue 1.

« Comme l’année dernière, je pense globalement que les individualités sauveront De Zerbi de ses ambitions de fin de saison. Je pense que l’effectif fera la différence (en Ligue 1). Cela ne dépendra que de l’Olympique de Marseille de finir sur le podium ou non. Par contre si tu perds les deux derniers matchs de 2025 contre l’Union Saint-Gilloise et Monaco, tu peux te mettre très mal en Ligue des Champions et en Ligue 1 », a analysé Thomas Bonnavent dans le Winamax FC.

Pour éviter ce scénario catastrophe avant Noël, le technicien italien va devoir trouver rapidement la formule pour renouer avec la victoire. Surtout qu’en interne, certains estiment que l’ancien coach de Brighton semble en panne d’idées. « Ça fait plusieurs matchs que ça ne marche plus. Le coach tourne en rond avec son milieu, notamment », rapporte une source proche du vestiaire marseillais dans les colonnes du journal La Provence.

