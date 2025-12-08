Mercato OM : Révélation sur une surprise venue du Brésil

L’OM scrute le mercato hivernal avec l’œil affûté d’un club en quête d’inspiration offensive. Et une piste inattendue surgit du Brésil, où un talent colombien attise les convoitises européennes.

Mercato OM : Marseille dans une recherche urgente au poste de meneur de jeu

À Marseille, le rôle de meneur de jeu a tout du costume trop large pour ceux qui l’ont essayé cette saison. Roberto De Zerbi a multiplié les solutions, jusqu’à offrir une titularisation surprise au jeune Darryl Bakola face à Newcastle en Ligue des champions, preuve flagrante que personne ne s’est imposé durablement dans ce rôle clé.

Lire aussi : OM : Des signes inquiétants avant la bataille de Bruxelles

À voir

ASSE : L’aveu inquiétant de Horneland sur Saint-Étienne

Si le technicien italien dispose pourtant de profils séduisants (Matt O’Riley, Angel Gomes, Bilal Nadir), aucun n’a pleinement convaincu dans la régularité. C’est dans ce contexte que l’OM, fidèle à son flair sud-américain, a décidé de tourner son regard vers le Brésil. Un recrutement hivernal au poste de milieu offensif est désormais plus qu’une hypothèse : c’est une piste sérieusement explorée par la direction.

Jorge Carrascal, l’invité surprise du mercato

Selon des informations en provenance de Rio, et notamment de la journaliste Monica Alves, Marseille serait très attentif à la situation de Jorge Carrascal, joyau technique de Flamengo. À 27 ans, l’international colombien (21 sélections) représente ce joueur imprévisible, créatif, parfois fantasque, mais capable d’éclairer un match d’une seule inspiration. Arrivé l’été dernier après un long passage en Russie, il est encore sous contrat jusqu’en 2029.

Mais l’OM n’est pas seul sur la ligne de départ : Newcastle et la Juventus ont également manifesté leur intérêt. Un trio prestigieux pour une bataille qui s’annonce serrée, tant le profil de Carrascal colle à cette rare catégorie de joueurs capables de dynamiter un bloc défensif en un instant. À Marseille, son nom commence déjà à faire frémir les supporters, toujours sensibles aux pépites venues d’Amérique du Sud.

Lire aussi sur l’OM :

Bombe à l’OM : Roberto De Zerbi limogé avant l’hiver ?

Mercato : 100M€ ! L’offre du siècle dans les tuyaux à l’OM ?

À voir

PSG : Grosse polémique autour de Zabarnyi !

Mercato OM : 7M€ envolés ? Marseille pourrait s’en mordre les doigts