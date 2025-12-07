PSG : Grosse polémique autour de Zabarnyi !

L’absence d’Ilya Zabarnyi face au Stade Rennais a enflammé les réseaux sociaux et nourri les spéculations les plus folles. Entre maladie, contexte géopolitique et sortie explosive de son épouse, le PSG se serait bien passé d’un tel feuilleton.

PSG : Un forfait… et un incendie médiatique autour de Zabarnyi

Le PSG avait pourtant tout pour passer une soirée tranquille après son éclatant succès 5-0 contre le Stade Rennais. Mais l’absence d’Ilya Zabarnyi, officiellement malade, a rapidement pris une tournure inattendue. Dans un contexte où chaque geste est scruté à la loupe, l’absence simultanée du défenseur ukrainien et la titularisation de son coéquipier russe Matvey Safonov ont relancé les suspicions.

Lire aussi : Coup de tonnerre au PSG : Ilya Zabarnyi déjà sur le départ

À voir

OM : Des signes inquiétants avant la bataille de Bruxelles

Luis Enrique a tenté d’éteindre l’incendie avec son flegme habituel, en assurant que l’absence du joueur n’avait « rien à voir avec des raisons diplomatiques ». Une précision nécessaire tant le moindre détail, dans ce dossier, se transforme en débat national.

La sortie acerbe d’Angelina Zabarnyi

Mais si le coach parisien a joué l’apaisement, Angelina Zabarnyi, elle, a choisi une voie beaucoup plus percutante. Sur son canal Telegram, la femme du joueur a dégainé un message acide pour faire taire les rumeurs : « comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites », a-t-elle écrit. Une phrase qui a fait l’effet d’une bombe, ravivant les tensions autour du conflit russo-ukrainien.

Au Paris Saint-Germain, on espère refermer rapidement ce chapitre pour se reconcentrer sur le terrain. Mais vu l’onde de choc provoquée par cette sortie, il faudra sans doute quelques jours avant que la tempête ne se calme totalement au Camp des Loges.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche 50M€ pour Marcus Rashford !

PSG Mercato : Mohamed Salah, surprise XXL de l’hiver ??

À voir

ASSE : L’aveu inquiétant de Horneland sur Saint-Étienne

Mercato PSG : Surprise ! Lucas Beraldo transféré à l’OL