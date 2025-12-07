Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche 50M€ pour Marcus Rashford !

En quête d’un ailier polyvalent, le PSG pourrait frapper un gros coup avec Marcus Rashford à l’issue de la saison. Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à signer un gros chèque pour l’attaquant en prêt au Barça.

Mercato PSG : Un échange Barcola – Marcus Rashford dans les tuyaux ?

Alors que l’avenir de Marcus Rashford à Manchester United semble s’inscrire en pointillés et que le FC Barcelone n’est pas certain de le garder, une rumeur surprenante vient secouer le marché des transferts ces dernières heures. En effet, selon les suppositions de Keith Wyness, ancien dirigeant d’Everton et d’Aston Villa, le PSG pourrait lancer une offensive pour recruter l’attaquant de 28 ans en incluant Bradley Barcola dans le deal.

« Il pourrait y avoir une sorte d’échange de joueurs avec Bradley Barcola, ce qui est logique, je pense, pour United. S’ils obtenaient Rashford et un échange de joueurs, cela conviendrait davantage à United que de le laisser partir pour le montant assez bas que Barcelone a obtenu », a expliqué Keith Wyness au micro du podcast Inside Track de Football Insider.

Et si cette option ne convainc par les Red Devils, Nasser Al-Khelaïfi pourrait accepter de signer un gros chèque pour attirer l’actuel numéro 14 blaugrana en Ligue 1.

Marcus Rashford au Paris SG la saison prochaine ?

Si le nom de Julian Alvarez revient en boucle depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain pourrait finalement opter pour un autre choix pour renforcer son secteur effectif la saison prochaine. En effet, selon les renseignements divulgués par Caught Offside, le club de la capitale continue de garder un œil sur la situation de Marcus Rashford.

Prêté par Manchester United, l’international anglais revit au FC Barcelone, mais les Catalans ne sont pas certains de lever l’option d’achat de 30 millions d’euros pour le conserver l’été prochain. Si jamais ce scénario se produisait, le Paris SG serait prêt à faire le nécessaire pour le récupérer. Selon le média britannique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient disposés à signer un chèque de 50 millions d’euros pour Rashford. Affaire à suivre…

