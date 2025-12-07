France : Ayyoub Bouaddi, le petit diamant du LOSC convoité

Avec Ayyoub Bouaddi, le LOSC dispose d’un véritable joyau dans ses rangs. Ce dernier pourrait intégrer une grande sélection, ce qui aura une incidence sur son avenir professionnel et aussi sur sa valeur marchande.

Ayyoub Bouaddi a l’embarras du choix pour sa sélection

En 72 matchs toutes compétitions, Ayyoub Bouaddi a pu se faire bien voir sous le maillot du LOSC. Le milieu central de 18 ans a presque si bien fait ses preuves qu’il se retrouve déjà à devoir opérer un choix définitif, celui de sa sélection internationale.

Didier Deschamps est sur le coup. Le sélectionneur de l’équipe de France aimerait l’avoir sous ses ordres même s’il arrêtera sa mission en équipe de France à la fin de la saison. L’ancien coach de l’OM a déjà un plan de jeu dans lequel il aimerait le faire évoluer.

Sauf que Didier Deschamps n’est pas seul à nourrir ce type d’ambition concernant Bouaddi. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a les mêmes idées concernant l’avenir international du Lillois. Il aimerait le voir rejoindre la sélection marocaine dans les prochaines semaines pour la CAN et plus tard pour le Mondial.

Si les proches du joueur avaient souhaité le voir signer avec la sélection marocaine, l’intérêt de l’équipe de France peut clairement abattre les cartes. Sauf que ces dossiers ne sont pas les seuls concernant le joueur. Son nom circule déjà pour le mercato hivernal et estival.

De gros clubs aux trousses du milieu du LOSC

En effet, Manchester United et l’Inter Milan sont annoncés aux trousses d’Ayyoub Bouaddi. Le Real Madrid est d’ailleurs déjà venu aux nouvelles le concernant, ce qui assure déjà au LOSC d’encaisser un gros chèque cet hiver ou au mercato de l’été prochain.

Olivier Létang, connu pour sa grande maîtrise des dossiers mercato, a sûrement déjà un plan en tête pour le vendre à un meilleur prix. Indiscutablement, l’idée de le laisser finir la saison à Lille OSC pour mieux le vendre au mercato estival est la meilleure solution pour une telle issue. Sauf en cas d’offre de folie, Bouaddi ne devrait pas bouger cet hiver.

La valeur marchande du diamant du LOSC est de 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Sur ce dossier mercato, Lille OSC est incontournable à cause du contrat qui lie le joueur à la formation nordiste. Ayyoub est engagé jusqu’en juin 2029. Avec la panne ascendante qui est la sienne et son possible engagement avec une sélection internationale, il gagnera davantage en visibilité, ce qui a de fortes chances d’augmenter sa valeur.