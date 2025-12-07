OM : Des signes inquiétants avant la bataille de Bruxelles

L’OM vacille à l’heure de retrouver la Ligue des Champions. La défaite à Lille a réveillé les doutes et révélé des fissures qu’il faudra colmater en urgence avant le déplacement crucial à Bruxelles.

Un OM sans éclat au pire des moments

Marseille rêvait d’un hiver chaud, dans le sillage du podium et avec un souffle européen retrouvé. Mais à force d’irrégularité, l’OM finit par se regarder dans le rétroviseur. Le nul contre Toulouse et le revers à Lille (1-0) ont stoppé net les envolées lyriques aperçues ces dernières semaines. Entre manque de panache, décisions tactiques discutables et leaders en panne, le club retrouve des démons que l’on croyait exorcisés.

À Lille, la prestation a été d’une fadeur inquiétante. Sans caractère, sans énergie collective, sans cette pointe d’orgueil qui fait basculer les grands matchs. Roberto De Zerbi et ses joueurs avaient répété que l’équipe était « plus mûre » et « prête » pour les rendez-vous majeurs… mais le terrain a raconté l’inverse. Et Bruxelles, qui arrive mardi, ne pardonnera rien.

Panique tactique : De Zerbi se cherche encore

L’un des points les plus préoccupants se niche dans les choix de Roberto De Zerbi. Repasser à une défense à cinq à Lille, alors que l’équipe semblait enfin trouver un équilibre à quatre, a semé le doute. Le pressing a mal fonctionné, les milieux ont été isolés, et les défenseurs se sont regardés au lieu d’intervenir sur le but encaissé. Un manque d’automatismes criant et un sentiment général d’improvisation.

La seconde période, plus cohérente une fois revenu à quatre derrière, confirme que l’Olympique de Marseille n’a sans doute pas la maturité pour ces allers-retours tactiques permanents. Pierre-Emile Højbjerg, absent à Lille mais attendu mardi, devrait aider à densifier le cœur du jeu. Encore faut-il que De Zerbi stabilise enfin une ligne directrice… et s’y tienne.

Rulli inquiète, Marseille tremble

Geronimo Rulli ne traverse pas sa période la plus sereine. Après son placement hasardeux contre Toulouse, il a encore fauté à Lille sur l’unique but du match. L’Argentin n’a pas habitué le Vélodrome à ces signes de fébrilité, mais deux erreurs coup sur coup suffisent à déclencher l’alarme. Et pour un Olympique de Marseille en quête de certitudes, cela tombe au plus mauvais moment.

Dans l’équation marseillaise actuelle, le problème ne se limite pourtant pas au gardien. Vendredi, De Zerbi comme Balerdi semblaient à court d’explications, presque sonnés par la pauvreté collective affichée. Le staff a d’ailleurs annulé tout repos : reprise dès samedi, nouvelle séance dimanche. Objectif : remettre l’équipe dans le bon sens avant la bataille européenne.

Bruxelles, ou la vérité du haut niveau

Le déplacement à l’Union Saint-Gilloise est plus qu’un match de Ligue des champions : c’est un test de caractère. Une victoire relancerait la dynamique et offrirait un hiver moins crispé. Une défaite, en revanche, pourrait ouvrir la fameuse « tempête » annoncée par De Zerbi il y a un mois.

Les mots ne suffiront plus. Les promesses non plus. À Bruxelles, Marseille devra redevenir une équipe. Solide, inspirée, engagée. Capable enfin d’assumer ses ambitions. Car l’Olympique de Marseille n’est plus à une croisée des chemins : il est déjà dessus.

