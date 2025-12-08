OL Mercato : Un défenseur arrive de Chelsea en renfort

L’OL serait en négociations pour se faire prêter les services d’un défenseur de Chelsea cet hiver, afin de combler les absences de Moussa Niakhaté et Clinton Mata.

OL : Niakhaté et Clinton Mata vont à la CAN

L’OL sera privé des services de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, pendant la période de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les clubs ont l’obligation de libérer les internationaux Africains sélectionnés pour la compétition, au plus tard le 15 décembre, selon la FIFA. Le défenseur sénégalais et son coéquipier angolais devraient donc quitter Lyon après le match de Ligue 1 contre le Havre AC, dimanche prochain.

Mercato : L’OL négocie le prêt d’Axel Disasi

Pour combler leur absence, l’Olympique Lyonnais a pensé à Axel Disasi. D’après les informations de L’Équipe, la direction du club rhodanien est entrée en contact avec le défenseur central de Chelsea depuis plusieurs jours, en vue de son enrôlement.

En manque de temps de jeu à Londres, l’international Français (5 sélecions) devrait faire l’objet d’un prêt en janvier, jusqu’à la fin de saison. L’option de prêt est la plus idéale pour l’OL, car le club est soumis à un encadrement de sa masse salariale, ainsi que des mutations. Lyon ne peut donc pas recruter le joueur dont la valeur est estimée à 18 M€.

Gros doute sur la forme du défenseur de Chelsea !

Cependant, l’on s’interroge sur la forme actuelle de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Il n’a pas joué le moindre match en Premier League cette saison. Or, Paulo Fonseca a besoin d’un défenseur prêt pour occuper immédiatement le poste de Moussa Niakhaté ou Clinton Mata.

Écarté du groupe professionnel des Blues depuis le début de la saison, Axel Disasi ne semble pas prêt physiquement pour colmater les brèches au sein de la défense de Lyon. Sauf s’il réussit à faire une adaptation expresse.

