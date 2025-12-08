150M€ pour remplacer Salah, Liverpool crée la panique au PSG

Alors que l’avenir de Mohamed Salah s’écrit de plus en plus en pointillés, les dirigeants de Liverpool lorgnent du côté du PSG pour renforcer l’effectif d’Arne Slot. Les Reds seraient prêts à faire une folie à 150M€ pour parvenir à leurs fins.

Mercato PSG : Mohamed Salah écarté du groupe de Slot à Liverpool

Après neuf ans de bons et loyaux services, Mohamed Salah se dirige allègrement vers la fin de son histoire avec Liverpool. Après son coup de gueule suite à sa mise à l’écart lors des trois derniers matchs des Reds, l’attaquant de 33 ans vient d’être sanctionné par son club.

En effet, l’international égyptien ne figure pas dans le groupe de 19 joueurs retenus ce lundi par son entraîneur Arne Slot pour affronter l’Inter Milan mardi soir, à l’occasion de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Lisez aussi : Mercato PSG : Mohamed Salah fixe sa prochaine destination !

À voir

Mercato Stade Rennais : Une offre de 40M€ tombe pour un crack du SRFC

D’après les informations du journaliste sportif italien Nicolò Schira, Mohamed Salah et le coach néerlandais entretiennent une relation très compliquée, ce qui pourrait précipiter le départ du double Ballon d’Or africain dès cet hiver.

Plusieurs prétendants, notamment le Paris SG, la MLS et l’Arabie Saoudite étant déjà positionnés pour le recruter. Et selon les dernières rumeurs en provenance de l’étranger, les pensionnaires d’Anfield auraient les yeux rivés ver le PSG pour remplacer éventuellement leur numéro 11.

Désiré Doué à la place de Mohamed Salah ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Mohamed Salah n’est plus intouchable à Liverpool. Si une offre intéressante arrive lors du prochain mercato d’hiver, le club anglais ne le retiendra pas forcément. D’ailleurs, en coulisses, les décideurs de l’actuel 9e de Premier League prépareraient déjà sa succession.

En effet, le média espagnol Fichajes révèle que Liverpool aurait désigné Désiré Doué comme la priorité absolue pour succéder à Mohamed Salah. Le profil du milieu offensif parisien séduit. À seulement 20 ans, l’international français possède une solide expérience du très haut niveau après une première année XXL sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : PSG Mercato : Mohamed Salah, surprise XXL de l’hiver ??

À voir

INFO Mercato : Un crack brésilien se rapproche de l’OM !

Pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de laisser filer Désiré Doué, le club de la Mersey s’apprêterait à mettre 150 millions d’euros sur la table. Une somme vertigineuse qui ferait réfléchir les décideurs du club de la capitale.

La source espagnole précise même que la direction du PSG observe la situation avec beaucoup d’attention. Logiquement, le Champion d’Europe en titre ne souhaite pas vendre, mais il ne se fermera pas forcément à une proposition jugée totalement déraisonnable. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Mohamed Salah

PSG : Révélation choc de Mohamed Salah avant Arsenal

Mercato PSG : C’est bouclé, Mohamed Salah va signer !

À voir

OL Mercato : Un défenseur arrive de Chelsea en renfort

Mercato PSG : Mohamed Salah s’éloigne du Paris SG, direction Liga ?