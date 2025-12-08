INFO Mercato : Un crack brésilien se rapproche de l’OM !

Alors que le mercato hivernal approche à grand pas, la direction de l’OM s’active pour offrir une nouvelle recrue à Roberto De Zerbi. Elle tenterait même d’attirer un milieu de terrain brésilien de à Flamengo.

INFO Mercato : Medhi Benatia voudrait attirer Jorge Carrascal à l’OM !

L’Olympique de Marseille a considérablement renforcé son entrejeu l’été. Angel Gomes, Matt O’Riley et Arthur Vermeeren sont venus étoffer ce secteur de jeu. Sauf que ces recrues ne donnent pas une totale satisfaction. Le besoin d’un milieu offensif capable de casser les lignes adverses se fait de plus en plus ressenti.

C’est pourquoi les dirigeants de l’OM travaillent sur le recrutement d’un numéro dix cet hiver. La quête d’un meneur de jeu créatif est même devenue la priorité de Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais et son équipe explorent plusieurs pistes dans ce sens.

Et l’une d’entre elles mènerait à Jorge Carrascal. L’international colombien (21 sélections) évolue actuellement à Flamengo au Brésil. La journaliste brésilienne rapporte en effet que l’OM fait partie des prétendants du joueur de 27 ans. Son contrat avec la formation brésilienne court jusqu’en juin 2029.

Une rude concurrence autour du dossier

Les deux écuries entretiennent plus ou moins de bonnes relations depuis le transfert de Gerson. Cela pourrait faciliter les échanges. De plus, Jorge Carrascal est traverse un période compliquée à Flamengo. Il peine à exprimer pleinement exprimé son potentiel au Brésil. L’ancien joueur du Dinamo Moscou a été auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 21 apparitions.

🚨 Jorge Carrascal 🇨🇴 (27), ha despertado interés en tres clubes europeos de peso:



Olympique de Marseille 🇫🇷 , Juventus 🇮🇹 y Newcastle United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.



🔎 De momento no hay propuesta formal, ni contactos avanzados.

Solo seguimiento al jugador campeón continental.



ℹ @monicaalvesfs pic.twitter.com/zbmkKtZr08 — Alejo_deportes (@Alejo170403) December 6, 2025

Un bilan mitigé pour un talent acheté à 12 millions d’euros l’été dernier. L’OM voudrait en profiter pour le recruter. Sachant que Jorge Carrascal ne serait pas contre un retour en Europe. Son prix de vente est estimée à 7 millions d’euros, selon Transfermark. Mais la concurrencer est rude sur ce dossier. La Juventus Turin, Newcastle Unted et l’Ajax Amsterdam seraient aussi sur ses traces. Cela complique la tâche aux Phocéens.

