Mercato ASSE : Quel est le profil idéal pour Saint-Etienne ?

Pour le prochain recrutement de l’ASSE, Patrick Guillou a indiqué le profil idéal qui peut apporter un plus et tirer l’équipe d’Eirik Horneland vert le haut.

Mercato : L’ASSE en quête de renforts cet hiver

Ayant concédé 23 buts en 16 journées de Ligue 2 cette saison, l’ASSE fait partie des mauvaises défenses du championnat. Seuls trois équipes mal classées que les Verts font pire. Ce sont Guingamp (9e, 28 buts encaissés), Amiens (16e, 25 buts) et Boulogne-sur-Mer (14e, 24 buts).

L’ASSE espère donc se renforcer défensivement pendant le mercato d’hiver. Un nouveau joueur, probablement Enzo Bardeli, est également espéré e au milieu pour compenser la défection de Pierre Ekwah. Avant l’ouverture officielle du marché des transferts en janvier, Patrick Guillou tente de conseiller Kilmer Sports Ventures sur les profils à privilégier.

ASSE : Guillou recommande des joueurs avec une « mentalité de chiffonniers »

Dans sa chronique pour Le Progrès, il estime que l’AS Saint-Etienne a besoin de joueurs capables d’apporter « de l’agressivité dans la zone critique défensive ». Selon les critiques de l’ancien joueur des Verts, l’équipe stéphanoise « manque de personnalité et de caractères forts sur le terrain ». Vu les prestations decevantes de l’ASSE, notamment celle contre Dunkerque, samedi dernier, le consultant sportif note « qu’une mentalité de chiffonniers, indispensable en Ligue 2, fait défaut, aux Verts ».

Pour finir, Patrick Guillou doute « de la qualité de l’effectif » d’Eirik Horneland, relativement à son ambition. En d’autres termes, l’AS Saint-Etienne a besoin de joueurs de qualité en renfort, évidemment, mais aussi des éléments de caractère, de vrais tauliers, capables de dynamiser le groupe.

