PSG : Gros coup dur pour Enrique face à l’Athletic Bilbao !

À deux jours du déplacement à Bilbao pour affronter l’Athletic, le PSG s’inquiète sérieusement pour la présence d’un cadre offensif de Luis Enrique. Explications.

PSG : Ousmane Dembélé incertain pour le déplacement à Bilbao

Ce mercredi, le PSG sera sur le stade de Mamés pour affronter l’Athletic Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique veulent surfer sur sa démonstration face au Stade Rennais (5-0) en Ligue 1 le weekend passé. Cependant, un doute plane sur un joueur majeur de Luis Enrique.

En effet, selon les informations du journal Le Parisien, Ousmane Dembélé est victime d’un syndrome grippal et n’a pas pris part à l’entraînement de ce lundi au Campus PSG. Le Ballon d’Or 2025 est donc incertain pour le déplacement à San Mamés. Un coup dur potentiel pour Paris, d’autant que Dembélé retrouvait enfin du rythme après sa blessure au mollet.

Depuis son retour le 4 novembre face au Bayern Munich, l’ancien ailier du Barça avait enchaîné trois entrées en jeu : Tottenham (11 minutes), Monaco (26 minutes) et Rennes (26 minutes). Sur le plan sportif, le PSG a rectifié le tir en Europe. Deuxième au classement de la C1, Paris s’est relancé en écrasant Tottenham (5-3) après avoir chuté contre le Bayern au Parc des Princes (2-1).

L’international français de 28 ans pourrait intégrer le groupe in extremis si son état le permet, mais aucune garantie n’est donnée pour l’instant, tant la prudence reste de mise. En plus de l’incertitude autour d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique n’est pas non plus certain de pouvoir compter sur Nuno Mendes et Lucas Chevalier, tous deux absents face au Stade Rennais samedi soir.

Désiré Doué, qui avait fait son retour à l’entrainement la semaine passée, n’était pas non plus retenu par l’entraineur espagnol ce week-end. À noter que Lucas Hernandez est, lui, suspendu après avoir reçu un carton rouge contre Tottenham.