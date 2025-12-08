Mercato OM : Réunion secrète pour Balerdi, accord en vue ?

L’OM peut s’inquiéter pour Leonardo Balerdi. Le club saoudien Al-Qadsiah tente depuis quelques jours de se mettre d’accord avec l’entourage du défenseur argentin.

Mercato : L’OM alerté, Al-Qadsiah discute avec le clan Balerdi

Ce n’est un secret pour personne, Leonardo Balerdi demeure un pion essentiel de la défense marseillaise. Ses 14 rencontres disputées avec l’OM cette saison le prouvent. Roberto De Zerbi compte sur lui pour la deuxième partie de l’exercice en cours. Mais une menace de grande taille plane sur son avenir à Marseille.

Lire aussi : Inquiétude à l’OM : La menace autour de Balerdi persiste !

À voir

OL Mercato : Un défenseur arrive de Chelsea en renfort

Le club d’Al-Qadsiah maintient jusqu’ici son intérêt pour Leonardo Balerdi. La formation venue d’Arabie saoudite a fait du capitaine de l’OM sa priorité hivernale. Elle commence même à tout faire pour l’accueillir lors du mercato hivernal. Le journaliste Sacha Tavolieri assure en effet que des réunions sont déjà prévues avec les représentants du défenseur argentin.

Un gros chèque attendu à l’Olympique de Marseille

L’objectif de ces rencontres discrètes ? Prendre de l’avance sur ce dossier et ainsi devancer les autres grands clubs, dont la Juventus Turin. La direction de l’OM serait pleinement au courant de cette offensive. Cela indique que les discussions seraient à un stade avancé du côté de l’entourage du joueur.

Sauf que jusqu’ici Leonardo Balerdi reste peu réceptif à ces approches saoudiennes. L’Olympique de Marseille maintient aussi sa ligne initiale. Le club ne veut pas vendre son défenseur central. La direction marseillaise pourrait cependant revoir sa position en cas d’offre significative. Un chèque de plus de 40 millions d’euros sera sans doute difficile à refuser.

Lire la suite sur Leonardo Balerdi :

INFO Mercato : Leonardo Balerdi prive l’OM d’un gros chèque

Mercato OM : Leonardo Balerdi sur le départ ?

À voir

150M€ pour remplacer Salah, Liverpool crée la panique au PSG

Mercato OM : Une offensive pour Leonardo Balerdi compromise