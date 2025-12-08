Mercato OL : La piste Axel Disasi à Lyon validée

Moussa Niakhaté s’est prononcé sur l’intérêt de l’OL pour Axel Disasi, pressenti pour le remplacer pendant qu’il sera à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Mercato : Niakhaté approuve l’arrivée de Disasi à l’OL

L’OL est en négociations avec Axel Disasi, en vue de son prêt pendant le mercato hivernal. L’information est révélée par L’Équipe. Le défenseur en manque de temps de jeu à Chelsea va renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, qui ne pourra pas compter sur Moussa Niakhaté, ainsi eu Clinton Mata, pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). La compétition se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

L’international Sénégalais (22 sélections) a été interrogé sur la probable arrivée du défenseur central français à son poste à l’Olympique Lyonnais. Il valide la piste menant vers ce dernier. « Si Axel Disasi venait, on serait très contents parce que c’est un joueur de qualité », a déclaré Moussa Niakhaté sur le plateau de la Chaîne L’Équipe.

« Tout joueur de qualité est le bienvenu à l’OL »

« Certes, il n’a pas de temps de jeu en ce moment à Chelsea, mais on n’oublie pas ses premiers mois à Londres. Ils étaient très bons, comme à l’époque où il était à l’AS Monaco et à Reims. Tout joueur de qualité est le bienvenu à l’OL », a commenté le défenseur central des Gones.

Fort de son expérience du haut niveau, Axel Disasi pourrait être un renfort intéressant pour Lyon. Cependant, son manque de de rythme reste la grosse interrogation.

