Mercato FC Nantes : Kita vise un top joueur en Grèce !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita cible un goleador marocain en Grèce en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Kita cible un serial buteur marocain

Les dirigeants du FC Nantes se concentrent sur le recrutement de nouvelles gâchettes offensives. Les Canaris galèrent en Ligue 1 depuis le début de la saison. Les attaquants peinent à trouver le chemin des filets. Et au classement, la situation est critique. Le FCN est presque dans la zone rouge. La famille Kita devra donc attirer de nouveaux joueurs à fort potentiel pour fournir au tacticien portugais, Luis Castro une équipe compétitive.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son équipe visent un vrai buteur en Grèce pour renforcer la ligne offensive de l’équipe. Selon les indiscrétions, un crack marocain est sur la short-list des Canaris. Il s’agit de Ayoub El Kaabi. L’international marocain brille sous les couleurs de l’Olympiakos et donne des ennuis aux défenses adverses.

À voir

Mercato OM : Un phénomène va signer !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Bardeli ?

En dix rencontres cette saison, il a claqué 8 pions et a servi une offrande. Sous contrat jusqu’en 2026, El Kaabi n’a toujours pas prolongé. Son club serait prêt à négocier un départ dès janvier pour éviter un départ libre. Une offre proche de 4 millions d’euros pourrait suffire à boucler l’affaire. Transfertmarkt fixe d’ailleurs sa valeur à 5 millions d’euros.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Kita lâche un super crack !

Mercato FC Nantes : Un serial buteur congolais attendu à Nantes ?

À voir

ASSE : Les recruteurs s’activent pour le mercato d’hiver

FC Nantes : Luis Castro obtient un soutien de poids !