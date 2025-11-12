ASSE : Les recruteurs s’activent pour le mercato d’hiver

Le patron des recruteurs de l’ASSE, Alexandre Lousberg, se prépare pour le mercato au Portugal, à quelques semaines de l’ouverture du marché d’hiver.

Mercato : L’ASSE se connecte au réseau mondial du marché des transferts

L’ASSE devrait ajuster son équipe cet hiver, après le mercato estival pour lequel le club a dépensé 25 millions d’euros dans le recrutement. La direction va renforcer l’équipe d’Eirik Horneland en fonction des besoins précis, à l’issue de la première moitié de la saison.

La cellule de recrutement y travaille déjà. Pour se donner les moyens d’être plus réactif, à la fois efficace et pertinent, Alexandre Lousberg s’est connecté au TransferRoom Live 2025, une plateforme mondiale d’échange pour le recrutement et les transferts. C’était à Lisbonne au Portugal, les 10 et 11 novembre.

Le coordinateur du recrutement de l’AS Saint-Etienne était parmi plus de 500 responsables du football professionnel (directeurs sportifs, scouts, agents et dirigeants) à Lisbonne. Tous ces décideurs se sont réunis pour échanger directement sur les opportunités du marché, comme l’explique Peuple-Vert.

« Concrètement, chaque club peut lister ses joueurs disponibles, préciser les conditions financières (valeur, salaire estimé, durée de contrat) et consulter les besoins exprimés par d’autres équipes. L’algorithme intégré, baptisé XTV, estime automatiquement la valeur marchande du joueur à partir de données réelles […] », indique le média spécialisé.

Il s’agit pour le recruteur en chef de l’ASSE de « se connecter au réseau mondial du marché des transferts sur l’espace numérique sécurisé (TransferRoom), sans intermédiaires inutiles, où chaque club publie des informations fiables sur ses effectifs » d’après la source.

