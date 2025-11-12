Mercato OM : Un phénomène va signer !

Le jeune crack, Robinio Vaz brille à l’OM depuis le début de la saison. Les dirigeants marseillais discutent déjà de son avenir.

La direction de l’OM s’apprête à récompenser l’un de ses jeunes talents les plus précieux. Robinio Vaz, la révélation du moment, va prolonger son aventure sous le maillot phocéen. Bien que l’OM ait concédé in extremis un cruel nul (2-2) lors de la 10ᵉ journée de Ligue 1 à domicile face à Angers, un nom a marqué le Vélodrome : celui de Robinio Vaz.

Avec un doublé, un jeune attaquant d’à peine 18 ans, est devenu le plus jeune marseillais à avoir marqué deux buts en un même match de Ligue 1 depuis la saison 1947-1948. D’après les informations de RMC Sport, la direction marseillaise est sur le point de lui proposer un nouveau contrat. Le deal pourrait même être scellé avant la fin de cette année 2025.

Robinio Vaz fait trembler les filets. Il a claqué 4 pions et offert 2 offrandes en 11 matchs de Ligue 1 cette saison. Une belle ascension que l’OM entend bien accompagner. Le tacticien de l’OM, Roberto De Zerbi compte sur cette perle rare. Transfertmarkt l’évalue à 4 millions d’euros.

