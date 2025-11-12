Mercato PSG : Julian Álvarez, une énorme nouvelle tombe pour Paris

Le PSG a fait de Julian Álvarez une de ses priorités du mercato pour renforcer son attaque. Mais le dossier vient de prendre une tournure inattendue : l’Atlético de Madrid a lancé une contre-attaque pour conserver son buteur.

Mercato PSG : Le Paris SG en quête de renfort offensif

À Paris, le mercato hivernal s’annonce stratégique. Entre pépins physiques et manque de profondeur offensive, Luis Enrique réclame du renfort devant. Pour répondre à cette urgence, le PSG a ciblé un nom qui met tout le monde d’accord dans les couloirs du Parc : Julian Álvarez. Champion du monde, polyvalent, intelligent dans ses déplacements, l’Argentin coche toutes les cases du profil idéal.

Lire aussi : Mercato PSG : Un insatiable buteur arménien proche de signer ?

À voir

Mercato OM : Plus de 16M€ ? Grosse révélation sur Robinio Vaz

Ses performances de début de saison parlent pour lui : 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement qui donne des idées à Paris, même si le faire déménager en janvier prochain est quasi impossible. Le club voit en lui le complément parfait à ses armes offensives. Sauf que…

L’Atlético sort les barbelés pour Julian Alvarez

Selon les informations de SPORT, l’Atlético de Madrid a décidé de verrouiller son joyau. Pas question de le laisser filer, encore moins au PSG. Le club madrilène prépare une prolongation de contrat pour Julian Álvarez, accompagnée d’un projet sportif solide. Objectif : convaincre l’attaquant de 25 ans de continuer son ascension sous les couleurs rojiblancas.

Et pour sceller sa fidélité, l’Atlético souhaite aussi prolonger plusieurs cadres, dont Giuliano Simeone, afin de sécuriser l’avenir du projet. Une manière de dire au PSG : « touche pas à notre numéro 9 ». Si ce plan aboutit, Paris pourrait voir la porte se refermer brusquement, malgré son offensive séduisante. Dossier sensible, bataille de géants. Le mercato n’a pas commencé, mais la pression est déjà à son maximum.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Le Paris SG assume une folie à 55 M€ malgré la tempête

Mercato PSG : Le Paris SG face à un plan 9 pour un crack !

À voir

ASSE : Vers un choix fort de Horneland pour Brice Maubleu

PSG : Terrible coup dur pour Luis Enrique !