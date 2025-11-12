Mercato OL : Accord conclu pour Arsen ?

Les dirigeants de l’OL dénichent le meneur de jeu, Arsen Zakharyan en Espagne pour le prochain mercato hivernal. Le PSG joue les trouble-fêtes.

Mercato OL : Lyon fonce sur Arsen Zakharyan !

L’OL tient peut-être sa nouvelle pépite. Les dirigeants lyonnais tombent sous le charme du jeune crack russe, Arsen Zakharyan. Ce meneur de jeu appartient à la Real Sociedad et brille en Liga, même si ses apparitions se font souvent en sortie de banc. Sept matchs cette saison, des éclats à chaque entrée.

Lyon bouge les lignes pour réussir ce coup. Le club souhaiterait un prêt avec option d’achat dès le mercato hivernal. D’après Sport Express, la Real Sociedad reste réticente à un départ, mais l’OL ne lâche rien. Le joueur, estimé à 7,5 millions d’euros, compte déjà huit sélections avec la Russie. Du côté du clan Zakharyan, la porte n’est pas totalement fermée. Le Russe pourrait débarquer à Lyon.

Mais attention, des géants européens pourraient gâcher les plans des Gones. Le PSG suit aussi le Russe. Certaines sources indiquent toutefois que l’ogre parisien n’est pas chaud pour s’offrir le joueur.

