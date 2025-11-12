Mercato PSG : Un super crack sur le départ !

Un jeune crack du PSG veut claquer la porte pour avoir plus de temps de jeu. Un club allemand lui tend la main.

Mercato PSG : Mathis Jangéal vers l’Allemagne ?

Un des jeunes talents du PSG pourrait bien filer. Mathis Jangéal, 17 ans, arrive au terme de son contrat en juin, et rien ne laisse présager de prolongation jusqu’ici. Le jeune milieu de terrain offensif a effectué une apparition en Ligue 1 cette saison : dix minutes le 27 septembre face à Auxerre. Depuis, Luis Enrique l’a convoqué plusieurs fois, pour affronter notamment Lille et Barcelone, sans l’intégrer dans le onze de départ ou en tant que remplaçant.

Lire aussi : Mercato PSG : Upamecano envoie une réponse à Paris !

À voir

Mercato OM : Benatia prépare un gros coup, c’est confirmé !

Il brille en revanche avec les U19. Deux buts en trois rencontres de Youth League, cinq dans le championnat national et trois passes décisives à son actif : ses statistiques sont bonnes. Forcément, son profil attire. Selon Sky Sport Germany, l’Eintracht Francfort s’est déjà positionné. Le club allemand voit en lui une belle affaire, sa situation de contrat est idéale puisqu’il sera libre dans quelques mois. Des contacts seraient déjà établis entre les deux camps.

Le PSG tente de réagir, les dirigeants souhaitant le prolonger, mais selon le journaliste Florian Plettenberg, la tendance n’est pas en faveur du club de la capitale. Le joueur pourrait partir libre lors du prochain mercato estival.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Julian Álvarez, une énorme nouvelle tombe pour Paris

PSG : Le Paris SG assume une folie à 55 M€ malgré la tempête

À voir

Mercato OL : Accord conclu pour Arsen ?

Mercato PSG : Le Paris SG face à un plan 9 pour un crack !