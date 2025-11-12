Mercato OM : Benatia prépare un gros coup, c’est confirmé !

L’OM veut frapper fort. Après un mercato estival mouvementé, Mehdi Benatia semble déterminé à refaire le coup. Et selon la presse marocaine, le directeur sportif marseillais prépare une offensive ambitieuse pour attirer un international qui affole déjà l’Europe.

Mercato OM : Saibari dans le viseur de Benatia

L’Olympique de Marseille n’a pas perdu de temps. D’après les informations de Lions de l’Atlas, les dirigeants marseillais auraient coché un nom en rouge dans leur short-list : Ismael Saibari, révélation du PSV Eindhoven. À 24 ans, le milieu offensif marocain explose aux Pays-Bas. Dix buts et deux passes décisives en seulement dix-sept matches toutes compétitions confondues, dont deux réalisations en Ligue des Champions : difficile de faire mieux pour attirer les projecteurs.

Benatia, qui connaît bien le football marocain, apprécie tout particulièrement son profil : technique, puissant, capable d’évoluer entre les lignes. Idéal pour dynamiser un milieu phocéen parfois en manque de créativité et de projection. Sous contrat jusqu’en 2029, Saibari représenterait un investissement conséquent… mais un investissement d’avenir.

Concurrence féroce en Europe

Marseille n’est pas seul sur le coup. En Italie, plusieurs clubs de Série A ont déjà pris des renseignements. En Angleterre, West Ham et Fulham surveillent également le dossier. Un jeu d’échecs où chaque mouvement compte, et où Benatia veut jouer sa carte. L’Olympique de Marseille a une ambition claire : retrouver l’ADN du haut niveau. Et ce dossier confirme que Marseille ne vise plus des paris… mais des certitudes.

