Mercato ASSE : Horneland s’oppose fermement à un départ

Répondant aux rumeurs du pré-mercato de l’ASSE, Eirik Horneland a mis son veto sur le potentiel départ d’un joueur qu’il apprécie bien dans son équipe.

Mercato : Bardeli espéré à l’ASSE, Stassin sur le départ

Grâce au moyens financiers du groupe Kimer Sports Ventures, l’ASSE a pu conserver des joueurs majeurs, notamment Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, qui voulaient quitter le club à la suite de la relégation en Ligue 2. Mieux, le groupe canadien a investi 25 M€ pour recruter de nouveaux joueurs et lever les options d’achat de Maxime Bernauer et Irvin Cardona.

Cet hiver, un ou deux joueurs pourraient renforcer l’équipe stéphanoise. Enzo Bardeli est la cible principale des Verts. Le milieu de terrain de l’USL Dunkerque est sollicité pour combler l’absence Pierre Ekwah.

Dans le sens des départs, Lucas Stassin est toujours sollicité par le Paris FC, ainsi que le Stade Rennais. L’AS Saint-Etienne pourrait le laisser partir cet hiver, en cas d’offre intéressante. Eirik Horneland avait confirmé la tendance en déclarant qu’il peut désormais se passer des services de l’avant-centre belge. D’ailleurs, le clan de ce dernier, dont son père, souhaite vivement son départ.

Mercato : Départ de Ben Old cet hiver ? Horneland dit non !

En revanche, l’entraîneur de l’ASSE n’a pas du tout l’intention de se séparer de Ben Old cet hiver. En réponse aux bruits de couloir qui annoncent l’ailier néo-zélandais sur le départ, il lui a fermé la porte de sortie. « Est-ce qu’il peut partir cet hiver ? C’est une bonne question. J’aimerais vraiment qu’il reste, parce qu’il amène beaucoup de professionnalisme à Saint-Etienne », a-t-il réagi, dans des propos rapportés par Evect.

À voir

Mercato FC Nantes : le Barça provoque la colère de Kita !

Lisez aussi : ASSE : Horneland lâche un indice sur le futur de Ben Old

« C’est important pour le club, pour le vestiaire. Ses attitudes, son éthique de travail et ses valeurs sont vraiment importantes pour le groupe. Je pense vraiment qu’il a envie de rester, mais je sais qu’il veut du temps de jeu avant la Coupe du monde et il le mérite. Il a évidemment toutes les qualités pour jouer ici », a justifié le technicien norvégien.

Cependant, Eirik Horneland attend beaucoup plus de son protégé. « Il faut que Ben Old donne le maximum. Je sais qu’il est vraiment attaché à l’ASSE, qu’il aime cette ville et qu’il veut jouer au club », a-t-il exigé en conférence de presse.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une piste idéale conseillée à Saint-Etienne

À voir

OM : Un coup dur pour Bilal Nadir avant Monaco !

ASSE : Année terminée pour 7 joueurs de Saint-Etienne

Mercato ASSE : Une annonce officielle tombe à Saint-Etienne