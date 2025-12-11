Mercato FC Nantes : le Barça provoque la colère de Kita !

La direction du FC Nantes se lance sur un serial buteur polonais en vue du prochain mercato hivernal. Le FC Barcelone joue les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Kita accélère pour un super crack en Pologne

Le FC Nantes, en manque d’impact offensif depuis des semaines, cible désormais un buteur jeune, rapide, efficace. Le club galère en Ligue 1 et se retrouve dans la zone de relégation. Si la situation ne s’améliore pas, les Canaris vont descendre en Ligue 2. Le patron du FCN, Waldemar Kita, inquiet, agit. Luis Castro a été remercié, victime des résultats. Ahmed Kantari prend la main, et il doit reconstruire vite.

Kita veut offrir à son nouveau coach des renforts capables de transformer l’équipe. Il regarde vers la Pologne, où un talent brille. Là-bas, Oskar Pietuszewski, ailier vif du Jagiellonia Białystok, impressionne. Le joueur perce, accélère, marque des buts. Ses statistiques sont impressionnantes : 5 buts et 2 passes décisives avec les Espoirs polonais en qualifications pour l’Euro.

À voir

Mercato OM : Simeone mijote un sale coup contre Marseille

Lire aussi : FC Nantes : Luis Castro pousse un énorme coup de gueule !

Cette saison, il a déjà claqué 3 pions en 16 matches du championnat. Sa valeur grimpe déjà, autour de 8 millions d’euros, selon Transfermarkt. Mais un obstacle se dresse sur le chemin du FC Nantes. Le FC Barcelone s’invite dans le dossier. Le média polonais Sportowe Fakty indique que le club catalan suit Pietuszewski de près. Des recruteurs du Barça ont assisté à plusieurs matches du Jagiellonia. Ils ont validé son profil. Le jeune ailier possède le potentiel pour intégrer, à moyen terme, l’équipe première. La bataille s’annonce rude entre les deux clubs.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est officiel, Kita vire Luis Castro !

FC Nantes : Nouveau coup dur pour le FCN !

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique rêve une signature XXL à Chelsea

Mercato FC Nantes : Kita a trouvé un nouvel entraîneur !