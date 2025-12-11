Mercato PSG : Luis Enrique rêve une signature XXL à Chelsea

Luis Enrique l’a dit mercredi soir après le match nul à Bilbao, le PSG reste ouvert à toutes les options pour améliorer son équipe lors du prochain mercato hivernal. L’entraîneur parisien rêverait en particulier d’un coup improbable à Chelsea.

Mercato PSG : Luis Enrique vise un autre génie au milieu de terrain

Après le match nul frustrant de son équipe face à l’Athletic Bilbao (0-0), mercredi soir à San Mamés, à l’occasion de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG a fait une sortie tonique sur le mercato hivernal qui arrive à grands pas. Interrogé sur la période de recrutement de janvier, Luis Enrique a clairement ouvert la porte à de nouveaux joueurs.

Mercato PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour l’hiver !

« Vous êtes motivé par le mercato, toujours ! (rires) Nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Mais le manque d’efficacité ? Je ne suis pas d’accord. Unai Simon a été élu homme du match. On aurait mérité la victoire si on fait la balance des occasions des deux équipes », a notamment déclaré Luis Enrique après le match.

D’après les informations de PSG Inside Actus, Luis Campos a bouclé sa feuille de route et espère attirer trois recrues prioritaires pour renforcer l’effectif du PSG de plus en plus amoindri par les blessures. Le conseiller sportif parisien voudrait notamment recruter un défenseur central, un milieu pour dynamiser le jeu et un ailier droit capable de faire exploser les défenses.

Si le jeune Ayyoub Bouaddi du LOSC est considéré comme l’une des cibles prioritaires au milieu de terrain, Luis Enrique viserait un profil plus expérimenté du côté de la Premier League. En effet, selon le site Transferfeed, Luis Enrique aimerait obtenir le renfort d’Enzo Fernandez, le milieu central de Chelsea. Mais l’affaire s’annonce plus que compliquée pour le club de la capitale française.

Chelsea déclare Enzo Fernández intransférable

Malgré la réussite du trio Joao Neves – Vitinha – Fabian Ruiz et le retour en forme de Warren Zaïre-Emery, le coach du PSG veut encore recruter une pointure au milieu de terrain. Et d’après les renseignements obtenus par le portail britannique, Luis Enrique rêverait d’avoir Enzo Fernandez dans son effectif.

La source précise que le Champion de France et d’Europe n’est pas seul sur ce coup, puisque le Bayern Munich et le Real Madrid seraient également sur les traces pour arracher la signature de l’international argentin.

Toutefois, Transferfeed assure que les Blues considèrent le joueur de 24 ans comme intouchable. Sous contrat jusqu’en juin 2032, le champion du monde 2022 ne bénéficie pas d’un bon de sortie pour cet hiver. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.

