Mercato : Enzo Fernandez proche du PSG ? Un indice XXL tombe

À la recherche d’un renfort de taille au milieu de terrain, Luis Enrique en pincerait pour Enzo Fernandez, le métronome de Chelsea. Et le joueur de 24 ans vient de prendre une décision qui pourrait le rapprocher du club parisien très bientôt.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Enzo Fernandez

Étincelant sous le maillot de Chelsea depuis son arrivée en janvier 2023 contre un chèque de 121 millions d’euros, Enzo Fernández attise les convoitises d’autres grands clubs européens. D’après le site Transferfeed, le Bayern Munich, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient à la lutte pour arracher la signature de l’international argentin.

Sous contrat jusqu’en juin 2032, le Champion du Monde 2022 n’est pas à vendre, mais ces trois géants seraient prêts à faire des folies pour le déloger de Stamford Bridge. « Enzo Fernández transféré de Chelsea au Bayern Munich. Les spéculations concernant l’avenir d’Enzo Fernández se sont intensifiées après son changement d’agent, une opération désormais finalisée selon Fabrizio Romano.

Plusieurs clubs européens, dont le Bayern Munich, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, suivent de près sa situation, bien qu’aucune offre concrète n’ait été formulée pour le moment. Malgré cet intérêt, Chelsea maintient sa position : Fernández est intransférable et considéré comme un élément central de son projet », rapporte le site britannique. Aux dernières nouvelles, le PSG aurait une sérieuse avance dans ce dossier pour une raison bien particulière.

Javier Pastore, l’intermédiaire idéal pour envoyer Fernandez à Paris ?

Faut-il y voir une envie de changer de club pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain ? D’après les informations de Fabrizio Romano, Enzo Fernandez est désormais représenté par Javier Pastore. Après sa retraite, l’ancien milieu offensif du PSG s’est reconverti en agent de joueurs et recrutant le milieu de terrain de Chelsea, il s’offre une entrée remarquée dans ce marché très disputé.

De son côté, le compatriote de Lionel Messi en rejoignant l’agence de Javier Pastore, se rapproche inexorablement de la galaxie PSG et un futur transfert frappant à Paris devient désormais bien plus envisageable qu’auparavant.

