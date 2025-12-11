Grosse annonce à l’OM : Le nouveau Mesut Özil est là !

La direction de l’OM tient entre ses mains une nouvelle pépite. Darryl Bakola est surnommé Mesut Özil dans les vestiaires. Pierre-Emerick Aubameyang le confirme.

L’OM a trouvé son futur maestro avec Darryl Bakola

L’Olympique de Marseille a renversé Newcastle (2-1) le 25 novembre dernier en Ligue des champions. Pierre-Emerick Aubameyang avait signé un doublé permettant à son équipe de s’imposer à domicile. Mais l’attention se portait surtout sur Darryl Bakola issu du centre de formation de l’OM.

Le milieu de terrain de 18 ans avait été titularisé à la surprise générale. Roberto De Zerbi tentait ce pari audacieux face aux Magpies. Un choix qu’il a justifié par les qualités physiques de Darry Bakola. De Zerbi a expliqué qu’il voyait en lui une « arme importante » face à la pression anglaise.

Cette décision a porté ses fruits puisque le jeune joueur a livré une performance pleine d’audace face à Newcastle. Il a même effectué une passe décisive à Aubameyang pour l’égalisation. C’est suite à cette prestation que son surnom prestigieux a pris de l’ampleur.

Pierre-Emerick Aubameyang le surnomme Mesut Ozil

Pierre-Emerick Aubameyang a confié au site de l’UEFA qu’il avait lui-même surnommé Darry Bakola « Mesut Ozil » en raison de son poste de numéro 10. Le buteur gabonais reconnait cette coïncidence. « Au final, c’est lui qui me fait la passe décisive. Ce sont des moments magiques », a-t-il déclaré.

Aubameyang ❤️ Bakola



A new partnership unlocked at Marseille 🔗💙 pic.twitter.com/pyNYF04RJw — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 25, 2025

Rappelons que l’ancien Gunner bénéficiait des passes décisives de l’Allemand par le passé. Il voit dans sa nouvelle connexion avec Bakola un avenir prometteur. L’Olympique de Marseille pourrait bien avoir trouvé son futur meneur de jeu.

