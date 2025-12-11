OM : Un coup dur pour Bilal Nadir avant Monaco !

L’OM affronte ce dimanche l’AS Monaco en championnat. Bilal Nadir a reçu une mauvaise nouvelle avant ce choc. Il n’a pas été sélectionné pour la CAN 2025.

OM : Bilal Nadir n’a pas été sélectionné pour la CAN au Maroc

L’Olympique Marseille a réalisé une belle opération entre Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont battu l’Union Saint-Germain (2-1) et occupent désormais la 16e place du classement général. Les Olympiens sont même quasiment de disputer les barrages. Ils se concentrent à présent sur le Championnat, où ils affronteront dimanche l’AS Monaco au Vélodrome.

En attendant, une mauvaise nouvelle concernant Bilal Nadir est tombée. Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a choisi de se passer de ses services pour la CAN 2025. Cette compétition aura lieu au Maroc. Elle débutera du 21 décembre au 18 janvier prochain. Bilal Nadir ne figure pas dans la liste des joueurs retenus.

Nayef Aguerd figure bien sur cette liste

Cette non-convocation est une déception pour le jeune milieu de terrain de l’OM. Même si cela lui permettra de rester à la disposition de De Zerbi pour les matchs à venir en Ligue 1. L’entraîneur marseillais devra cependant faire sans Nayef Aguerd. Le défenseur marocain sera bel et bien du voyage.

🚨 Voici la liste de l’équipe du Maroc pour la CAN 2025



Nayef Aguerd disputera la compétion au Maroc 🇲🇦#TeamOM pic.twitter.com/N3ybeZBe5T — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 11, 2025

Rappelons que Bilal Nadir avait été victime d’un malaise sur le terrain durant le choc OM-Angers (2-2) d’octobre dernier. Ce moment avait marqué les esprits. Mais l’inquiétude est passée. Le joueur de 22 ans va mieux et travaille pour se faire une place de titulaire en puissance à Marseille.

