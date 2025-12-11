OL Mercato : Mbappé blessé, Endrick rejoue et Lyon tremble

Attendu à l’OL en janvier, Endrick a rejoué mercredi, en l’absence de Kylian Mbappé, blessé. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais.

Mercato : Endrick rejoue, son prêt à l’OL compromis ?

L’OL a sollicité le prêt d’Endrick auprès du Real Madrid pour cet hiver. En manque de temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, l’attaquant brésilien est prêt à rejoindre Lyon. Son but étant de se relancer avec l’équipe de Paulo Fonseca et d’espérer sa sélection pour Coupe du monde en juin prochain.

Lisez aussi : OL : Réponse sèche de Fonseca aux détracteurs de Lyon

À voir

OM : Un coup dur pour Bilal Nadir avant Monaco !

Le staff des Merengues était également favorable au départ de la pépite de 19 ans, pour lui permettre de jouer davantage et surtout progresser. Mais aux dernières nouvelles, la Direction du Real Madrid ne serait plus encline au prêt de son jeune avant-centre à l’Olympique Lyonnais. Elle veut le garder pour palier la probable blessure d’un joueur offensif, selon les informations du journaliste Marcos Benito de l’émission El Chiringuito.

Et cette tendance se confirme, car Endrick a joué son deuxième match de la saison, mercredi, contre Manchester City, en Ligue des champions. Il est entré en jeu à la 79e minute, à la place de Raul Asencio. Xabi Alonso l’a sollicité à la suite de l’indisponibilité de Kylian Mbappé, touché au genou. Endrick a donc joué 11 minutes contre les Citizens, comme face au FC Valence en Liga, le 1er novembre dernier.

Les cartes redistribuées au Real Madrid ?

Pour l’OL, le fait que l’international Brésilien (14 sélections) retrouve du temps de jeu au Real Madrid n’est pas bon signe. Si l’absence de Mbappé se prolonge ou si Xabi Alonso est limogé, la donne pourrait changer pour Endrick. Le probable nouvel entraîneur de « La Maison Blanche » pourrait redistribuer les cartes, ce qui éloignerait le numéro 9 du Real Madrid de Lyon.

Lire aussi sur l’OL :

OL – Go Ahead Eagles : Ligue Europa, Fonseca fixe le cap

Mercato OL : Lyon fonce sur un attaquant de Fenerbahçe

À voir

Mercato ASSE : Horneland s’oppose fermement à un départ

Mercato OL : Direction l’Italie pour Tanner Tessmann ?