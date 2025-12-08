Tensions dans le vestiaire : La grosse mise au point du PSG

Attendu dans le onze de départ face à Rennes par certains médias, comme Matvey Safonov, Ilya Zabarnyi a finalement déclaré forfait samedi. Le PSG a annoncé qu’il était malade, ce qu’a confirmé Luis Enrique après le match. Une version qui n’a pas convaincu tout le monde et qui a obligé le club à faire une mise au point ce lundi.

Safonov – Zabarnyi, le PSG tempère les rumeurs

Samedi soir, le Paris SG affrontait le Stade Rennais et Matvey Safonov honorait sa première titularisation dans les cages des Rouge et Bleu. Ilya Zabarnyi était lui absent, officiellement pour maladie. Une situation qui a rapidement alimenté les spéculations, certains imaginant un « forfait diplomatique. »

Beaucoup d’observateurs ont alors interprété que cette absence était due aux relations tendues entre les deux joueurs dues au conflit entre leurs deux pays : la Russie et l’Ukraine. Une version rapidement démentie par le PSG, qui a tenu à faire une mise au point sur cette situation.

Interpellé par le quotidien L’Équipe, le club de la capitale a notamment indiqué : « vous pensez qu’on ne l’a pas pris en compte dans notre réflexion ? C’est normal qu’il se protège. Safonov est le gardien de la Russie. Mais entre les deux, il n’y a rien d’anormal. Il y a du respect sur le plan professionnel. »

D’ailleurs, contrairement aux nombreuses rumeurs annonçant un départ de Safonov cet hiver, le PSG n’envisage pas du tout de se séparer de son portier de 26 ans. « Ridicule, ce sont des spéculations », répond le PSG concernant un départ du Russe cet hiver.

L’ancien portier de Krasnodar, dont le statut de titulaire serait fragilisé en sélection, ne pense également pas à un départ du PSG, où « il apprécie son quotidien dans la capitale. » En interne, le Paris SG précise même que la question d’un départ ne s’est jamais posé ces dernières semaines.

Son agent s’est même entretenu avec Luis Campos, il y a un mois, sans que ce sujet ne soit sur la table. Pour clore le débat, le PSG assure : « n’oubliez pas qu’on l’a signé pour cinq ans. » De son côté, le clan Zabarnyi a également commenté cette rumeur sur la cohabitation entre les deux joueurs.

Comme le rapporte le portail Foot Mercato, « face aux rumeurs entourant l’absence d’Ilya Zabarnyi, son épouse Angelina s’est d’ailleurs fendue d’une sortie piquante sur son canal privé Telegram pour expliquer qu’il ne fallait pas chercher la « petite bête » sur ce forfait : “Comme disait mon grand-père : ne cherchez pas de framboises dans la merde ni d’âmes chez les Moscovites. »

