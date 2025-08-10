Mercato OM : La déclaration choc de Kondogbia sur son avenir

Le milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia a surpris ce week-end avec des propos francs sur sa situation. Après la victoire face à Aston Villa (3-1), l’international centrafricain a affirmé ne pas se préoccuper de son statut de titulaire ou non, alors que le mercato est très animé.

OM : Une préparation encourageante mais perfectible selon Kondogbia

Interrogé sur le bilan de la pré-saison olympienne, Kondogbia s’est montré mesuré. « Il y a encore des choses à améliorer comme toujours, mais c’est plutôt positif », a-t-il expliqué, en soulignant la nécessité de régler certains détails avant le coup d’envoi du championnat. Le milieu défensif estime que l’équipe « n’est jamais totalement prête dès les premiers matchs » mais voit l’OM « monter en puissance ».

L’ancien joueur de l’Atlético Madrid a aussi tenu à saluer l’apport de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà décisif : « C’est quelqu’un qui donne tout pour ses coéquipiers, un grand cœur et un grand joueur. J’espère qu’il va continuer sur cette lancée ».

La stabilité, un atout majeur pour Marseille

Kondogbia insiste sur la continuité offerte par le maintien de Roberto De Zerbi et de son staff : « Quand on démarre avec le même staff, ça n’a rien à voir. On connaît plus ou moins ses principes de jeu ». Pour le Centrafricain, cette stabilité permet d’entrer dans la saison avec une base solide, tout en intégrant progressivement de nouveaux ajustements tactiques.

L’OM, qui a connu de nombreux changements l’été dernier, semble mieux armé cette fois-ci pour attaquer les premiers rendez-vous officiels.

« Dans mon contrat, ce n’est pas marqué que je dois jouer titulaire »

La phrase a fait l’effet d’une petite bombe. Interrogé sur son statut, Kondogbia a répondu avec franchise : « Moi, dans mon contrat, ce n’est pas marqué que je dois jouer titulaire ni remplaçant. Je suis joueur de l’OM. Pour l’instant, je suis là ». Une sortie qui, si elle ne révèle pas de velléité de départ, traduit une grande sérénité quant à son rôle.

Dans un contexte où le mercato marseillais reste en mouvement, cette déclaration pourrait apaiser les spéculations autour de son avenir… ou au contraire les relancer.